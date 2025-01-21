В Екатеринбурге начали судить депутата

Верх-Исетский суд рассматривает дело против Виталия Чачина

22 января 2025 в 14:26 Размер текста - 17 +

Виталий Чачин с обвинениями категорически не согласен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Верх-Исетский суд Екатеринбурга начинает рассматривать уголовное дело в отношении депутата гордумы Виталия Чачина. Предварительные слушания стартовали 21 января и продолжились утром 22-го. Информация об этом появилась на сайте инстанции. Как ранее сообщало URA.RU, Чачина подозревают в ограничении конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался ООО «Сити Билдинг», где Чачин является управляющим. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. Уголовное дело возбудили в разгар подготовки к выборам в гордуму — летом 2023-го. Чачина поддерживала антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). Снимать его с выборов губернатор Евгений Куйвашев, секретарь реготделения «Единой России», тогда отказался. И Чачин в сентябре попал в новый думский созыв (он победил в Ленинском округе №12). В апреле президент РФ Владимир Путин 17 апреля подписал поправки в УК РФ, полностью декриминализирующие деяние Чачина, и считалось, что на этом уголовный скандал исчерпан. Однако удже на следующий день было возбуждено новое уголовное дело, которое следствие объединило с первоначальным — по тому же п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (максимальное наказание — шесть лет колонии). В дело включили еще четыре эпизода, и вменяемый Чачину доход от исполненных контрактов вырос с 66,5 миллионов рублей до 250 млн. Статья по теме Депутату гордумы Екатеринбурга Чачину грозит реальный срок В СК считают, что Чачин и Заварухин договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн). При этом в ноябре арбитражный суд Уральского округа постановил прекратить административное дело в отношении ТСК в связи с «отсутствием события административного правонарушения». «А возбужденное на основании такого решения дело об административном правонарушении подлежит прекращению», — говорится в решении от 15 ноября. В Уставе Екатеринбурга сказано, что, если в отношении Чачина суд вынесет любой обвинительный приговор и он устоит в вышестоящих инстанциях, депутат лишится мандата. И будут назначены довыборы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верх-Исетский суд Екатеринбурга начинает рассматривать уголовное дело в отношении депутата гордумы Виталия Чачина. Предварительные слушания стартовали 21 января и продолжились утром 22-го. Информация об этом появилась на сайте инстанции. Как ранее сообщало URA.RU, Чачина подозревают в ограничении конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался ООО «Сити Билдинг», где Чачин является управляющим. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. Уголовное дело возбудили в разгар подготовки к выборам в гордуму — летом 2023-го. Чачина поддерживала антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). Снимать его с выборов губернатор Евгений Куйвашев, секретарь реготделения «Единой России», тогда отказался. И Чачин в сентябре попал в новый думский созыв (он победил в Ленинском округе №12). В апреле президент РФ Владимир Путин 17 апреля подписал поправки в УК РФ, полностью декриминализирующие деяние Чачина, и считалось, что на этом уголовный скандал исчерпан. Однако удже на следующий день было возбуждено новое уголовное дело, которое следствие объединило с первоначальным — по тому же п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (максимальное наказание — шесть лет колонии). В дело включили еще четыре эпизода, и вменяемый Чачину доход от исполненных контрактов вырос с 66,5 миллионов рублей до 250 млн. В СК считают, что Чачин и Заварухин договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн). При этом в ноябре арбитражный суд Уральского округа постановил прекратить административное дело в отношении ТСК в связи с «отсутствием события административного правонарушения». «А возбужденное на основании такого решения дело об административном правонарушении подлежит прекращению», — говорится в решении от 15 ноября. В Уставе Екатеринбурга сказано, что, если в отношении Чачина суд вынесет любой обвинительный приговор и он устоит в вышестоящих инстанциях, депутат лишится мандата. И будут назначены довыборы.