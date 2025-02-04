04 февраля 2025

На Сортировке пропали свет, вода и отопление. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Сортировке пытаются вернуть коммуникации в рабочее состояние (архивное фото)
На Сортировке пытаются вернуть коммуникации в рабочее состояние (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге отключили электричество в микрорайоне Старая Сортировка. Это затронуло и жилой район Семь Ключей. В некоторых домах также пропали вода и отопление. По данным источника URA.RU, проблема произошла на сетях РЖД.

«На Сортировке зафиксировано технологическое нарушение на центре питания, не принадлежащем „Россети Урал“. Собственник оборудования занимается восстановлением электроснабжения. Известно, что в зону данного технологического нарушения попал микрорайоны Старой Сортировки и Семи Ключей. Электросетевое оборудование „Россети Урал“ в столице Урала функционирует в штатном режиме. Каких-либо технологических инцидентов не зафиксировано», — пояснили в пресс-службе «Россети Урал».

По словам очевидцев, остались без воды, тепла и света дома на ул. Техническая и Ватунина. Кроме того, не работают светофоры у остановки «Школа имени Рахманинова».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу РЖД за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Часть домов на Сортировке остались без света
Часть домов на Сортировке остались без света
Фото:
У остановки «Школа имени Рахманинова» отключились светофоры
У остановки «Школа имени Рахманинова» отключились светофоры
Фото:

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В Екатеринбурге отключили электричество в микрорайоне Старая Сортировка. Это затронуло и жилой район Семь Ключей. В некоторых домах также пропали вода и отопление. По данным источника URA.RU, проблема произошла на сетях РЖД. «На Сортировке зафиксировано технологическое нарушение на центре питания, не принадлежащем „Россети Урал“. Собственник оборудования занимается восстановлением электроснабжения. Известно, что в зону данного технологического нарушения попал микрорайоны Старой Сортировки и Семи Ключей. Электросетевое оборудование „Россети Урал“ в столице Урала функционирует в штатном режиме. Каких-либо технологических инцидентов не зафиксировано», — пояснили в пресс-службе «Россети Урал». По словам очевидцев, остались без воды, тепла и света дома на ул. Техническая и Ватунина. Кроме того, не работают светофоры у остановки «Школа имени Рахманинова». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу РЖД за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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