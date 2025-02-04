В Екатеринбурге отключили электричество в микрорайоне Старая Сортировка. Это затронуло и жилой район Семь Ключей. В некоторых домах также пропали вода и отопление. По данным источника URA.RU, проблема произошла на сетях РЖД.
«На Сортировке зафиксировано технологическое нарушение на центре питания, не принадлежащем „Россети Урал“. Собственник оборудования занимается восстановлением электроснабжения. Известно, что в зону данного технологического нарушения попал микрорайоны Старой Сортировки и Семи Ключей. Электросетевое оборудование „Россети Урал“ в столице Урала функционирует в штатном режиме. Каких-либо технологических инцидентов не зафиксировано», — пояснили в пресс-службе «Россети Урал».
По словам очевидцев, остались без воды, тепла и света дома на ул. Техническая и Ватунина. Кроме того, не работают светофоры у остановки «Школа имени Рахманинова».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу РЖД за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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