Двум пермячкам, оказавшимся в реанимации, срочно нужна кровь

В Пермском крае срочно ищут доноров для двух женщин, которые находятся в медучреждениях краевого центра. Кровь первой группы для Надежды Фахрудиновой попросила сдать ее сестра Светлана. Сообщение она разместила в сообществе Чусовой в соцсети «ВКонтакте». Пермячка пояснила, что ее родственница перенесла две операции и сейчас находится в ГКБ №4 в Перми в состоянии комы.
«Срочно нужна ваша помощь! Моя сестра Надежда Фахрудинова перенесла две сложные операции и сейчас находится в коме. Ей срочно нужна кровь первой группы, резус-фактор отрицательной», — написала Светлана. Она пояснила, что сдать кровь можно в краевой станции переливания крови на ул. Лебедева, 54.
Донорская кровь первой группы (резус-фактор положительный) также требуется уроженке города Лысьва Софье Баяндиной. 21-летняя пациентка Краевой клинической больницы сейчас находится в реанимации хирургического отделения. Ее состояние оценивается как тяжелое, пишет «КП-Пермь». «В ходе преждевременных родов у Софьи начались осложнения. После этого она была отправлена в Пермь и сейчас находится в ПККБ в тяжелом состоянии», — указывает издание.
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