Россиянам рассказали, когда ключевая ставка станет ниже

Аналитик Беленькая: ключевая ставка снизится не ранее середины 2025 года
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По итогам февральского заседания ЦБ можем обновить прогноз по ключевой ставке
По итогам февральского заседания ЦБ можем обновить прогноз по ключевой ставке Фото:

В России возможно снижение ключевой ставки не ранее середины 2025 года, при этом ожидаемый уровень к концу года составит 17-18%. По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, снижение ставки будет возможно при условии устойчивого замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий.

«Мы прогнозируем пик ключевой ставки на уровне 21%, начало ее снижения не ранее середины 2025 года и далее до 17-18% к концу года. Необходимыми предпосылками должны стать устойчивое замедление текущей сезонно-скорректированной инфляции и снижение инфляционных ожиданий», — заключила Беленькая в разговоре с «Российской газетой».

Возможен также альтернативный сценарий, в котором ключевая ставка может либо увеличиться, либо снизиться быстрее прогнозируемых сроков. По итогам февральского заседания Центрального банка будут обновлены прогнозы, что может внести корректировки в текущие оценки.

Ожидается, что на предстоящем собрании Центрального банка России, назначенном на 14 февраля, ключевая ставка будет увеличена до уровня 22-23%. Такой прогноз представила инвестиционный советник и исполнительный директор компании «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова. Она также отметила, что гражданам России необходимо быть готовыми к возрастанию финансовых обязательств.

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В России возможно снижение ключевой ставки не ранее середины 2025 года, при этом ожидаемый уровень к концу года составит 17-18%. По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, снижение ставки будет возможно при условии устойчивого замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий. «Мы прогнозируем пик ключевой ставки на уровне 21%, начало ее снижения не ранее середины 2025 года и далее до 17-18% к концу года. Необходимыми предпосылками должны стать устойчивое замедление текущей сезонно-скорректированной инфляции и снижение инфляционных ожиданий», — заключила Беленькая в разговоре с «Российской газетой». Возможен также альтернативный сценарий, в котором ключевая ставка может либо увеличиться, либо снизиться быстрее прогнозируемых сроков. По итогам февральского заседания Центрального банка будут обновлены прогнозы, что может внести корректировки в текущие оценки. Ожидается, что на предстоящем собрании Центрального банка России, назначенном на 14 февраля, ключевая ставка будет увеличена до уровня 22-23%. Такой прогноз представила инвестиционный советник и исполнительный директор компании «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова. Она также отметила, что гражданам России необходимо быть готовыми к возрастанию финансовых обязательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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