В глэмпингах Екатеринбурга почти не осталось свободных мест, так как жители массово бронируют домики на День святого Валентина, который отмечается 14 февраля. В каких отелях на природе еще можно остановиться — выяснило URA.RU.
Забронировать домик не получится практически во всех самых популярных глэмпингах. С 14 по 15 февраля уже заняты: «Сердце природы», «Дверь в лес», «Лесотерапия», «Суеты.нет», «Изумрудная поляна».
В глэмпинге «Проект VOZDUKH» по-прежнему свободен один домик на дереве. Сутки обойдутся в 4300 рублей. В семейном глэмпинге «Ладаглэмп», откуда открывается вид на Уральские горы, заняты все шатры, но заселиться еще можно успеть в бунгало (всего их два). Стоимость одной ночи там — 10000 рублей. В эко-отеле «Берег» свободны четыре номера из восьми — цены варьируются от 5200 до 40000 рублей за сутки. В эко-парке «Канада» на праздничные даты гостям остаются доступны шесть номеров из девяти.
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