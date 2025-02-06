06 февраля 2025

«Произошел семейный конфликт»: свердловчанка погибла, влетев на огромной скорости в дерево. Фото

На свердловской трассе 53-летняя женщина влетела в дерево и разбилась насмерть
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая погибла на месте ДТП до приезда медиков (архивное фото) Фото:

На трассе между селами Городище и Новоселово Туринского района (Свердловская область) ночью 7 февраля погибла 53-летняя женщина, влетев на иномарке в дерево. Она ехала на большой скорости, не пристегнувшись, после семейной ссоры, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«Женщина, управляя Ford Focus, выбрала скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, что привело к утрате управления транспортным средством. Автомобиль совершил съезд с проезжей части в левый кювет и наехал на препятствие в виде дерева», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшая скончалась на месте аварии до приезда медиков. «Незадолго до выезда у женщины произошел семейный конфликт», — передали в ГАИ слова близких погибшей. На месте аварии инспекторы организовали проверку, в ходе которой выявили недостатки в содержании дороги. Подрядчику вынесли представление, расследование продолжается.

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На трассе между селами Городище и Новоселово Туринского района (Свердловская область) ночью 7 февраля погибла 53-летняя женщина, влетев на иномарке в дерево. Она ехала на большой скорости, не пристегнувшись, после семейной ссоры, рассказали в региональной Госавтоинспекции. «Женщина, управляя Ford Focus, выбрала скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, что привело к утрате управления транспортным средством. Автомобиль совершил съезд с проезжей части в левый кювет и наехал на препятствие в виде дерева», — пояснили в ведомстве. Пострадавшая скончалась на месте аварии до приезда медиков. «Незадолго до выезда у женщины произошел семейный конфликт», — передали в ГАИ слова близких погибшей. На месте аварии инспекторы организовали проверку, в ходе которой выявили недостатки в содержании дороги. Подрядчику вынесли представление, расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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