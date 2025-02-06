На трассе между селами Городище и Новоселово Туринского района (Свердловская область) ночью 7 февраля погибла 53-летняя женщина, влетев на иномарке в дерево. Она ехала на большой скорости, не пристегнувшись, после семейной ссоры, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
«Женщина, управляя Ford Focus, выбрала скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, что привело к утрате управления транспортным средством. Автомобиль совершил съезд с проезжей части в левый кювет и наехал на препятствие в виде дерева», — пояснили в ведомстве.
Пострадавшая скончалась на месте аварии до приезда медиков. «Незадолго до выезда у женщины произошел семейный конфликт», — передали в ГАИ слова близких погибшей. На месте аварии инспекторы организовали проверку, в ходе которой выявили недостатки в содержании дороги. Подрядчику вынесли представление, расследование продолжается.
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