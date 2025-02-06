Пьяные посетители баров на Кировке в Челябинске сломали шлагбаум около Театра оперы и балета. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского МВД.
«Нарушители уже задержаны. Сейчас с ними работают сотрудники полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе МВД по городу Челябинску.
Задержанные устроили погром около Театра оперы и балета имени Глинки на Кировке. Трое пьяных парней, которые до этого время проводили в барах на Кировке, сломали шлагбаум возле театра со стороны улицы Цвиллинга.
В Bla Bla Bar на Кировке в Челябинске ранее мужчина ударил по лицу незнакомую женщину. Инцидент произошел в ночь на 9 марта 2024 года. Парень сломал девушке нос. Дело против мужчины в конце прошлого года было передано в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
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