06 февраля 2025

Пьяные посетители баров на Кировке в Челябинске сломали шлагбаум около театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Театр находится около Кировки (архивное фото)
Театр находится около Кировки (архивное фото) Фото:

Пьяные посетители баров на Кировке в Челябинске сломали шлагбаум около Театра оперы и балета. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского МВД. 

«Нарушители уже задержаны. Сейчас с ними работают сотрудники полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе МВД по городу Челябинску. 

Задержанные устроили погром около Театра оперы и балета имени Глинки на Кировке. Трое пьяных парней, которые до этого время проводили в барах на Кировке, сломали шлагбаум возле театра со стороны улицы Цвиллинга. 

В Bla Bla Bar на Кировке в Челябинске ранее мужчина ударил по лицу незнакомую женщину. Инцидент произошел в ночь на 9 марта 2024 года. Парень сломал девушке нос. Дело против мужчины в конце прошлого года было передано в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. 

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Пьяные посетители баров на Кировке в Челябинске сломали шлагбаум около Театра оперы и балета. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского МВД.  «Нарушители уже задержаны. Сейчас с ними работают сотрудники полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе МВД по городу Челябинску.  Задержанные устроили погром около Театра оперы и балета имени Глинки на Кировке. Трое пьяных парней, которые до этого время проводили в барах на Кировке, сломали шлагбаум возле театра со стороны улицы Цвиллинга.  В Bla Bla Bar на Кировке в Челябинске ранее мужчина ударил по лицу незнакомую женщину. Инцидент произошел в ночь на 9 марта 2024 года. Парень сломал девушке нос. Дело против мужчины в конце прошлого года было передано в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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