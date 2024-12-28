Дело челябинца, ударившего девушку по лицу в баре на Кировке, передали в суд

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Парня будут судить сразу по нескольким статьям Фото:

Дело против мужчины, ударившего в ночь на 9 марта в баре Bla Bla Bar на Кировке девушку-промоутера по лицу, передано в Центральный районный суд Челябинска. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения. 38-летнего жителя Челябинска, причинившему тяжкие телесные повреждения девушке-промоутеру, обвиняют в преступлении по пункту „д“ части второй статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), пункту „а“ части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта в баре Bla Bla Bar на Кировке. Пьяный мужчина ударил по лицу кулаком девушку-промоутера. Он сломал ей нос, что повлекло обезображивание лица потерпевшей. Нанесенные телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Мужчина скрылся с места происшествия. Но полицейские установили его личность и задержали. Позднее он раскаялся в поступке и полностью признал вину.

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Дело против мужчины, ударившего в ночь на 9 марта в баре Bla Bla Bar на Кировке девушку-промоутера по лицу, передано в Центральный районный суд Челябинска. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба областной прокуратуры. «Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения. 38-летнего жителя Челябинска, причинившему тяжкие телесные повреждения девушке-промоутеру, обвиняют в преступлении по пункту „д“ части второй статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), пункту „а“ части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел в ночь на 9 марта в баре Bla Bla Bar на Кировке. Пьяный мужчина ударил по лицу кулаком девушку-промоутера. Он сломал ей нос, что повлекло обезображивание лица потерпевшей. Нанесенные телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Мужчина скрылся с места происшествия. Но полицейские установили его личность и задержали. Позднее он раскаялся в поступке и полностью признал вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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