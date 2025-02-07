В Челябинске вечером, 7 февраля, на перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта перестали работать светофоры. В пресс-службе городской Госавтоинспекции заявили, что причину отключения устанавливают.
«Госавтоинспекция устанавливает причину отключения светофора на перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта. На данный участок был незамедлительно отправлен экипаж ДПС для осуществления распорядительно-регулированных действий», — сообщили в ведомстве.
На видеозаписях с уличных камер с сайта «Интерсвязь» видно, что отключение светофоров произошло в час-пик. После этого начался транспортный коллапс. Как уточнили в пресс-службе ГАИ, в настоящее время заторов на перекрестке нет.
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