В Челябинске на оживленном перекрестке внезапно отключились светофоры. Фото, видео

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Светофоры перестали работать в час пик
Светофоры перестали работать в час пик Фото:

В Челябинске вечером, 7 февраля, на перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта перестали работать светофоры. В пресс-службе городской Госавтоинспекции заявили, что причину отключения устанавливают.

«Госавтоинспекция устанавливает причину отключения светофора на перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта. На данный участок был незамедлительно отправлен экипаж ДПС для осуществления распорядительно-регулированных действий», — сообщили в ведомстве.

На видеозаписях с уличных камер с сайта «Интерсвязь» видно, что отключение светофоров произошло в час-пик. После этого начался транспортный коллапс. Как уточнили в пресс-службе ГАИ, в настоящее время заторов на перекрестке нет.

Пробки на перекрестке рассосались с прибытием на участок регулировщика
Пробки на перекрестке рассосались с прибытием на участок регулировщика
Фото:

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В Челябинске вечером, 7 февраля, на перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта перестали работать светофоры. В пресс-службе городской Госавтоинспекции заявили, что причину отключения устанавливают. «Госавтоинспекция устанавливает причину отключения светофора на перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта. На данный участок был незамедлительно отправлен экипаж ДПС для осуществления распорядительно-регулированных действий», — сообщили в ведомстве. На видеозаписях с уличных камер с сайта «Интерсвязь» видно, что отключение светофоров произошло в час-пик. После этого начался транспортный коллапс. Как уточнили в пресс-службе ГАИ, в настоящее время заторов на перекрестке нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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