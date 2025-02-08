Пермяк, обвиняемый в двойном убийстве, отправлен в СИЗО

В Пермском крае обвиняемый в двойном убийстве отправлен СИЗО до 6 апреля 2025 года. О заключении фигуранта под стражу ходатайствовали следственные органы. Подробности об избрании меры пресечения убийце пожилой женщины и ее сына рассказывает Верещагинский городской суд на своей странице «Вконтакте».
«8 февраля Верещагинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу 35-летнего жителя поселка Северный Коммунар Сивинского района. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц с целью скрыть другое преступление. Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 6 апреля 2025 года. Постановление суда в законную силу не вступило», — сообщили в суде.
По версии следствия, в ночь на 6 февраля 35-летний житель поселка Северный Коммунар, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ходе ссоры нанес ножом отцу своей возлюбленной удары в грудь и шею, затем молотком — по голове. Таким же способом убил бабушку своей возлюбленной, которая стала очевидцем первого преступления. Затем он спрятал тела убитых в комод.
После преступления мужчина скрылся. Его задержали днем 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми благодаря сообщению местной жительницы. Позже он дал признательные показания, заявив, что во время преступления был пьян. Вероятный мотив злодеяния — ревность, предполагаю силовики. В прошлое воскресенье от мужчины в Пермь сбежала девушка. Двойным убийством заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил руководителю пермского управления СКР Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.
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