Пожилой житель Покровска удивил западную прессу признанием о России

Журналисты Euronews выпустили сюжет из города Покровск (Красноармейск), к которому постепенно подходит российская армия. Корреспондент был растроган ответом местного жителя по поводу отказа эвакуироваться. Пожилой мужчина заявил, что в душе он русский, как и все остальные живущие в городе.
«По паспорту я украинец, а в душе русский. Тут нет украинцев, русские все», — ответил житель Покровска на вопрос о том, есть ли у него страх из-за скорого прихода армии РФ. Он подчеркнул, что желает вернуться к мирной жизни.
Украинские военные умоляют НАТО прийти в Покровск из-за мощи российской армии. Об этом ранее заявил телеканал CNN.
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