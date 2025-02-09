09 февраля 2025

Пожилой житель Покровска удивил западную прессу признанием о России

Пожилой житель Покровска удивил журналиста признанием о русской душе
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилой мужчина признался, что в душе он русский, как и остальные живущие в Покровске
Пожилой мужчина признался, что в душе он русский, как и остальные живущие в Покровске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Журналисты Euronews выпустили сюжет из города Покровск (Красноармейск), к которому постепенно подходит российская армия. Корреспондент был растроган ответом местного жителя по поводу отказа эвакуироваться. Пожилой мужчина заявил, что в душе он русский, как и все остальные живущие в городе.

«По паспорту я украинец, а в душе русский. Тут нет украинцев, русские все», — ответил житель Покровска на вопрос о том, есть ли у него страх из-за скорого прихода армии РФ. Он подчеркнул, что желает вернуться к мирной жизни.

Украинские военные умоляют НАТО прийти в Покровск из-за мощи российской армии. Об этом ранее заявил телеканал CNN.

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Журналисты Euronews выпустили сюжет из города Покровск (Красноармейск), к которому постепенно подходит российская армия. Корреспондент был растроган ответом местного жителя по поводу отказа эвакуироваться. Пожилой мужчина заявил, что в душе он русский, как и все остальные живущие в городе. «По паспорту я украинец, а в душе русский. Тут нет украинцев, русские все», — ответил житель Покровска на вопрос о том, есть ли у него страх из-за скорого прихода армии РФ. Он подчеркнул, что желает вернуться к мирной жизни. Украинские военные умоляют НАТО прийти в Покровск из-за мощи российской армии. Об этом ранее заявил телеканал CNN.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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