«С чистого лица»: Моргенштерн* взбудоражил фанатов после сведения татуировок

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), находясь в рехабе (реабилитационном центре для зависимых), решил свести со своего лица татуировки. В том числе и символику с тремя шестерками, которая считается в народе числом дьявола.
В официальных соцсетях музыканта опубликовано видео, на котором видно, как с лица Алишера сводят татуировки. «С чистого лица», — написал сам музыкант.
Фанаты музыканта начали бурно обсуждать его действия в соцсетях. Большинство признают, что исполнитель повзрослел и поддерживают его, однако есть и те, кто считает, что таким образом Моргенштерн обесценивает себя.
«Повзрослел», — кратко резюмирует пользователь Сергей Потапов в соцсети ВКонтакте под соответствующим видео. Однако под этим комментарием несколько человек затем написали, что, по их мнению, Моргенштерн не изменяет себе и действует ради хайпа (популярности).
«Я когда-нибудь уйду, выведу с лица тату», — напомнил другой пользователь Лев Адрианов строчки из песни самого Моргенштерна. — И ведь не соврал, подытожил он. «Фраза — человек за голову взялся именно так выглядит», — считает пользователь другой соцсети с ником id.ris. «Когда решил оборвать сделку с Дьяволом!» — с юмором отреагировал интернет-пользователь lupkanov.1.
Но есть и противоположные мнения. Например, Никита Фогель сетует на то, что Моргенштерн своими действиями полностью свел на нет весь свой образ, обесценив его. «Печально, целиком обесценил период 2019-2021...», — написал пользователь. «Не рэпер ты больше, не рэпер!» — присоединился к негодованию читатель Эй Джи. Некоторые также иронично заметили, что теперь Алишер должен устроиться на полноценную работу.
*Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов
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