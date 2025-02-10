«С чистого лица»: Моргенштерн* взбудоражил фанатов после сведения татуировок

Моргенштерн* опубликовал видео со сведением татуировок со своего лица
© Служба новостей «URA.RU»
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Моргенштерн* сводит татуировки с лица
Моргенштерн* сводит татуировки с лица Фото:

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), находясь в рехабе (реабилитационном центре для зависимых), решил свести со своего лица татуировки. В том числе и символику с тремя шестерками, которая считается в народе числом дьявола. 

В официальных соцсетях музыканта опубликовано видео, на котором видно, как с лица Алишера сводят татуировки. «С чистого лица», — написал сам музыкант. 

Фанаты музыканта начали бурно обсуждать его действия в соцсетях. Большинство признают, что исполнитель повзрослел и поддерживают его, однако есть и те, кто считает, что таким образом Моргенштерн обесценивает себя.

«Повзрослел», — кратко резюмирует пользователь Сергей Потапов в соцсети ВКонтакте под соответствующим видео. Однако под этим комментарием несколько человек затем написали, что, по их мнению, Моргенштерн не изменяет себе и действует ради хайпа (популярности). 

«Я когда-нибудь уйду, выведу с лица тату», — напомнил другой пользователь Лев Адрианов строчки из песни самого Моргенштерна. — И ведь не соврал, подытожил он. «Фраза — человек за голову взялся именно так выглядит», — считает пользователь другой соцсети с ником id.ris. «Когда решил оборвать сделку с Дьяволом!» — с юмором отреагировал интернет-пользователь lupkanov.1.  

Но есть и противоположные мнения. Например, Никита Фогель сетует на то, что Моргенштерн своими действиями полностью свел на нет весь свой образ, обесценив его. «Печально, целиком обесценил период 2019-2021...», — написал пользователь. «Не рэпер ты больше, не рэпер!» — присоединился к негодованию читатель Эй Джи. Некоторые также иронично заметили, что теперь Алишер должен устроиться на полноценную работу.

*Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов

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Российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), находясь в рехабе (реабилитационном центре для зависимых), решил свести со своего лица татуировки. В том числе и символику с тремя шестерками, которая считается в народе числом дьявола.  В официальных соцсетях музыканта опубликовано видео, на котором видно, как с лица Алишера сводят татуировки. «С чистого лица», — написал сам музыкант.  Фанаты музыканта начали бурно обсуждать его действия в соцсетях. Большинство признают, что исполнитель повзрослел и поддерживают его, однако есть и те, кто считает, что таким образом Моргенштерн обесценивает себя. «Повзрослел», — кратко резюмирует пользователь Сергей Потапов в соцсети ВКонтакте под соответствующим видео. Однако под этим комментарием несколько человек затем написали, что, по их мнению, Моргенштерн не изменяет себе и действует ради хайпа (популярности).  «Я когда-нибудь уйду, выведу с лица тату», — напомнил другой пользователь Лев Адрианов строчки из песни самого Моргенштерна. — И ведь не соврал, подытожил он. «Фраза — человек за голову взялся именно так выглядит», — считает пользователь другой соцсети с ником id.ris. «Когда решил оборвать сделку с Дьяволом!» — с юмором отреагировал интернет-пользователь lupkanov.1.   Но есть и противоположные мнения. Например, Никита Фогель сетует на то, что Моргенштерн своими действиями полностью свел на нет весь свой образ, обесценив его. «Печально, целиком обесценил период 2019-2021...», — написал пользователь. «Не рэпер ты больше, не рэпер!» — присоединился к негодованию читатель Эй Джи. Некоторые также иронично заметили, что теперь Алишер должен устроиться на полноценную работу. *Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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