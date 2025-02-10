Площадь будущего автокомплекса составляет 2 168 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска одобрила строительство автомойки площадью 2 тысячи 168 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Автокомплекс возведет предприниматель из Челябинска Галина Яковлева, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство автомойки, в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности. Объект будет расположен по улице Автодорожной 7-б в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

В Челябинске общественные обсуждения проходили с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Никаких предложений и заявлений по поводу возведения объекта не поступило.

Новая автомойка появится в Курчатовской районе Челябинска сайт мэрии г. Челябинска