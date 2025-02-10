Власти Челябинска разрешили бизнес-леди строить автомойку на северо-западе. Скрин

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Новостройки. Челябинск, подъемный кран, стройка, кран подъемный
Площадь будущего автокомплекса составляет 2 168 квадратных метров Фото:

Мэрия Челябинска одобрила строительство автомойки площадью 2 тысячи 168 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Автокомплекс возведет предприниматель из Челябинска Галина Яковлева, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство автомойки, в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности. Объект будет расположен по улице Автодорожной 7-б в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

В Челябинске общественные обсуждения проходили с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Никаких предложений и заявлений по поводу возведения объекта не поступило.

Новая автомойка появится в Курчатовской районе Челябинска
Новая автомойка появится в Курчатовской районе Челябинска

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Мэрия Челябинска одобрила строительство автомойки площадью 2 тысячи 168 квадратных метров в Курчатовском районе Челябинска. Автокомплекс возведет предприниматель из Челябинска Галина Яковлева, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство автомойки, в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности. Объект будет расположен по улице Автодорожной 7-б в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. В Челябинске общественные обсуждения проходили с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Никаких предложений и заявлений по поводу возведения объекта не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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