В Нижнем Тагиле без воды остались детсады, школа и несколько домов

Воду отключили утром
В Нижнем Тагиле утром 11 февраля произошла коммунальная авария на водоводе, которая привела к отключению холодной воды в детских садах, школе №20 и нескольких домах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Авария на водоводе на ул. Алтайской, 41. Холодную воду отключили с 10:00», — следует из сообщения. Коммунальщики обеспечат подвоз воды.
Уточняется, что без воды остались жители домов №№31, 33, 35, 37, 39, 41 и 192 по Алтайской и №179, 183, 195 по Киевской. Также это коснулось детсадов №192 и №112.
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