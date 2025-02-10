10 февраля 2025

В Нижнем Тагиле без воды остались детсады, школа и несколько домов

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Воду отключили утром Фото:

В Нижнем Тагиле утром 11 февраля произошла коммунальная авария на водоводе, которая привела к отключению холодной воды в детских садах, школе №20 и нескольких домах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Авария на водоводе на ул. Алтайской, 41. Холодную воду отключили с 10:00», — следует из сообщения. Коммунальщики обеспечат подвоз воды.

Уточняется, что без воды остались жители домов №№31, 33, 35, 37, 39, 41 и 192 по Алтайской и №179, 183, 195 по Киевской. Также это коснулось детсадов №192 и №112.

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В Нижнем Тагиле утром 11 февраля произошла коммунальная авария на водоводе, которая привела к отключению холодной воды в детских садах, школе №20 и нескольких домах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Авария на водоводе на ул. Алтайской, 41. Холодную воду отключили с 10:00», — следует из сообщения. Коммунальщики обеспечат подвоз воды. Уточняется, что без воды остались жители домов №№31, 33, 35, 37, 39, 41 и 192 по Алтайской и №179, 183, 195 по Киевской. Также это коснулось детсадов №192 и №112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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