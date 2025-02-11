На «Авито» продают крупный нижнетагильский завод

В Нижнем Тагиле продают ликеро-водочный завод на улице Индустриальная, 3. Цена — 100 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».
«Продается готовый бизнес по производству, хранению и поставке спиртосодержащей продукции. Имеется действующая лицензия до 23.01.2029 г. Комплекс включает в себя земельный участок площадью 6136 кв.м. с четырьмя отдельно-стоящими зданиями», — указано в объявлении.
Продавец отмечает, что предприятие основано в Демидовские времена и имеет многолетнюю историю производства алкоголя. Главное здание занимает площадь 4350 квадратных метров, спиртохранилище — 460 кв.м., офисно-складское здание — 2100 кв.м., имеется также эстакада для авто и ж/д погрузок.
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