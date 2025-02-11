11 февраля 2025

На «Авито» продают крупный нижнетагильский завод

В Нижнем Тагиле продают ликеро-водочный завод за 100 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ликеро-водочный завод имеет лицензию
Ликеро-водочный завод имеет лицензию Фото:

В Нижнем Тагиле продают ликеро-водочный завод на улице Индустриальная, 3. Цена — 100 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

«Продается готовый бизнес по производству, хранению и поставке спиртосодержащей продукции. Имеется действующая лицензия до 23.01.2029 г. Комплекс включает в себя земельный участок площадью 6136 кв.м. с четырьмя отдельно-стоящими зданиями», — указано в объявлении.

Продавец отмечает, что предприятие основано в Демидовские времена и имеет многолетнюю историю производства алкоголя. Главное здание занимает площадь 4350 квадратных метров, спиртохранилище — 460 кв.м., офисно-складское здание — 2100 кв.м., имеется также эстакада для авто и ж/д погрузок.

Продается готовый бизнес
Продается готовый бизнес
Фото:
К заводу подходят авто и жд пути
К заводу подходят авто и жд пути
Фото:
Имеется необходимое оборудование и лицензия
Имеется необходимое оборудование и лицензия
Фото:

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В Нижнем Тагиле продают ликеро-водочный завод на улице Индустриальная, 3. Цена — 100 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито». «Продается готовый бизнес по производству, хранению и поставке спиртосодержащей продукции. Имеется действующая лицензия до 23.01.2029 г. Комплекс включает в себя земельный участок площадью 6136 кв.м. с четырьмя отдельно-стоящими зданиями», — указано в объявлении. Продавец отмечает, что предприятие основано в Демидовские времена и имеет многолетнюю историю производства алкоголя. Главное здание занимает площадь 4350 квадратных метров, спиртохранилище — 460 кв.м., офисно-складское здание — 2100 кв.м., имеется также эстакада для авто и ж/д погрузок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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