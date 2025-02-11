Глава крупного автомобильного концерна обвинил Трампа в хаосе в отрасли

12 февраля 2025 в 01:20 Размер текста - 17 +

В компании Ford заявили о кризисе, к которому приводит политика Трампа Фото: Александр Константинов © URA.RU Действия президента США Дональда Трампа привели к увеличению затрат и созданию хаоса в автомобильной промышленности. Такое мнение озвучил исполнительный директор Ford Motor Company Джим Фарли. «Президент Трамп много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию США сильнее, принести сюда больше производства, инноваций. Пока то, что мы видим, это много затрат и много хаоса», — процитировал телеканал NBC News Фарли. Также Фарли упомянул, что американским автопроизводителям приходится сталкиваться с «издержками от хаоса», вызванными действиями Вашингтона. Он указал на ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться компании, охарактеризовав ситуацию как «немного здесь, немного там». Накануне Трамп распорядился наложить пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. Он подписал соответствующий указ, отметив, что данная мера не предусматривает никаких исключений. Между тем, в Евросоюзе могут предложить США снизить пошлины на импорт американских автомобилей. На это готовы пойти представители Брюсселя, чтобы избежать повышения налогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действия президента США Дональда Трампа привели к увеличению затрат и созданию хаоса в автомобильной промышленности. Такое мнение озвучил исполнительный директор Ford Motor Company Джим Фарли. «Президент Трамп много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию США сильнее, принести сюда больше производства, инноваций. Пока то, что мы видим, это много затрат и много хаоса», — процитировал телеканал NBC News Фарли. Также Фарли упомянул, что американским автопроизводителям приходится сталкиваться с «издержками от хаоса», вызванными действиями Вашингтона. Он указал на ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться компании, охарактеризовав ситуацию как «немного здесь, немного там». Накануне Трамп распорядился наложить пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. Он подписал соответствующий указ, отметив, что данная мера не предусматривает никаких исключений. Между тем, в Евросоюзе могут предложить США снизить пошлины на импорт американских автомобилей. На это готовы пойти представители Брюсселя, чтобы избежать повышения налогов.