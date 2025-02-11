Глава крупного автомобильного концерна обвинил Трампа в хаосе в отрасли

Действия президента США Дональда Трампа привели к увеличению затрат и созданию хаоса в автомобильной промышленности. Такое мнение озвучил исполнительный директор Ford Motor Company Джим Фарли.
«Президент Трамп много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию США сильнее, принести сюда больше производства, инноваций. Пока то, что мы видим, это много затрат и много хаоса», — процитировал телеканал NBC News Фарли.
Также Фарли упомянул, что американским автопроизводителям приходится сталкиваться с «издержками от хаоса», вызванными действиями Вашингтона. Он указал на ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться компании, охарактеризовав ситуацию как «немного здесь, немного там».
Накануне Трамп распорядился наложить пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. Он подписал соответствующий указ, отметив, что данная мера не предусматривает никаких исключений. Между тем, в Евросоюзе могут предложить США снизить пошлины на импорт американских автомобилей. На это готовы пойти представители Брюсселя, чтобы избежать повышения налогов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.