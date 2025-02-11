11 февраля 2025

Глава крупного автомобильного концерна обвинил Трампа в хаосе в отрасли

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, логотип, ford, форд
В компании Ford заявили о кризисе, к которому приводит политика Трампа Фото:

Действия президента США Дональда Трампа привели к увеличению затрат и созданию хаоса в автомобильной промышленности. Такое мнение озвучил исполнительный директор Ford Motor Company Джим Фарли.

«Президент Трамп много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию США сильнее, принести сюда больше производства, инноваций. Пока то, что мы видим, это много затрат и много хаоса», — процитировал телеканал NBC News Фарли.

Также Фарли упомянул, что американским автопроизводителям приходится сталкиваться с «издержками от хаоса», вызванными действиями Вашингтона. Он указал на ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться компании, охарактеризовав ситуацию как «немного здесь, немного там».

Накануне Трамп распорядился наложить пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. Он подписал соответствующий указ, отметив, что данная мера не предусматривает никаких исключений. Между тем, в Евросоюзе могут предложить США снизить пошлины на импорт американских автомобилей. На это готовы пойти представители Брюсселя, чтобы избежать повышения налогов.

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Действия президента США Дональда Трампа привели к увеличению затрат и созданию хаоса в автомобильной промышленности. Такое мнение озвучил исполнительный директор Ford Motor Company Джим Фарли. «Президент Трамп много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию США сильнее, принести сюда больше производства, инноваций. Пока то, что мы видим, это много затрат и много хаоса», — процитировал телеканал NBC News Фарли. Также Фарли упомянул, что американским автопроизводителям приходится сталкиваться с «издержками от хаоса», вызванными действиями Вашингтона. Он указал на ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться компании, охарактеризовав ситуацию как «немного здесь, немного там». Накануне Трамп распорядился наложить пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. Он подписал соответствующий указ, отметив, что данная мера не предусматривает никаких исключений. Между тем, в Евросоюзе могут предложить США снизить пошлины на импорт американских автомобилей. На это готовы пойти представители Брюсселя, чтобы избежать повышения налогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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