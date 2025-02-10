Трамп ввел пошлины на поставки в США стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп в понедельник ввел 25% пошлины на все поставки стали и алюминия в США. Он подписал указ, который не предусматривает никаких исключений.
«Американский президент Дональд Трамп в понедельник распорядился наложить пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия», — сообщает агентство Reuters. Отмечается, что президент США подписал соответствующий указ, отметив, что данная мера не предусматривает никаких исключений.
Ранее президент США Дональд Трамп уже вводил пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, что вызвало негативные последствия для американских потребителей и критику в прессе. Эти меры, как отмечалось, начали влиять на жизнь американцев даже до их официального введения и были описаны как сокрушительный удар по экономикам соседних стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.