Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге силовики задержали банду из нескольких человек, которые организовали съемку и продажу порно с молодыми моделями для иностранцев. Операцию проводили борцы с киберпреступностью свердловской полиции, следователи УМВД и СОБР, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Деятельность организатора заключалась в поиске „моделей“, готовых за денежное вознаграждение изготавливать порнографический контент. В дальнейшем от имени „моделей“ регистрировались аккаунты и велось общение операторами чатов с иностранными пользователями на темы развратного характера, а также осуществлялась продажа заказанного порнографического материала», — пояснил полковник Горелых.

По его словам, организатор группировки собрал команду из молодых свердловчан и моделей из Воронежа, Белгорода и Челябинска. Деньги с аккаунтов девушек выводились на криптокошельки. Точный доход с нелегальной схемы будет установлен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД отметил, что для своей работы банда снимала офис в одном из бизнес-центров Екатеринбурга. Там и в квартирах фигурантов проведены обыски, технику изъяли. Подозреваемые уже дали признательные показания. «Верх-Исетским райсудом в отношении организатора избрана процессуальная мера пресечения в виде запрета определенных действий», — подчеркнул Горелых.