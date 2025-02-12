12 февраля 2025

«Страна»: военные ВСУ возмущены контрактами для украинцев 18-24 лет

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В ВСУ недовольны способами привлечь новобранцев
В ВСУ недовольны способами привлечь новобранцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ВСУ недовольны условиями новых контрактов для привлечения молодежи в украинскую армию, сообщает местное издание «Страна». Одними из основных претензий стала дискриминация и обесценивание усилий уже служащих солдат.

«Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния», — сказал один из военных. Другой же выразил мнение, что украинские власти обесценивают всех тех, кто добровольно вступил в армию на начальном этапе конфликта, и решили проигнорировать мотивацию тех, кто уже находится на службе».

Новый украинский проект «Контракт 18-24» предусматривает ряд льгот и значительные выплаты при добровольном поступлении на службу для тех, кто не подпадает под мобилизацию. Уже поступившие на службу считают такое решение несправедливым по отношению к себе.

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Военные ВСУ недовольны условиями новых контрактов для привлечения молодежи в украинскую армию, сообщает местное издание «Страна». Одними из основных претензий стала дискриминация и обесценивание усилий уже служащих солдат. «Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния», — сказал один из военных. Другой же выразил мнение, что украинские власти обесценивают всех тех, кто добровольно вступил в армию на начальном этапе конфликта, и решили проигнорировать мотивацию тех, кто уже находится на службе». Новый украинский проект «Контракт 18-24» предусматривает ряд льгот и значительные выплаты при добровольном поступлении на службу для тех, кто не подпадает под мобилизацию. Уже поступившие на службу считают такое решение несправедливым по отношению к себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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