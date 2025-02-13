В Кремле оценили планы США о территориях на Украине

Песков попросил не торопиться с выводами о территориальной целостности Украины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков предложил дождаться результатов совместной работы Путина и Трампа и не забегать вперед
Песков предложил дождаться результатов совместной работы Путина и Трампа и не забегать вперед Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

В Кремле прокомментировали планы США по решению ситуации с территориями на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо дождаться результатов первичной работы международных переговоров.

«Есть политическая воля, которая вчера была подчеркнута с обеих сторон — вести диалог. Есть согласие, что это урегулирование возможно мирными средствами. Дальше нужно дождаться результатов первой работы совместной», — заявил Песков журналистам. Представитель Кремля предложил пока не забегать вперед. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Ранее российский лидер Владимир Путин провел полуторачасовой разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Глава США заявил, что вероятность восстановления Украины в границах 2014 года кажется невысокой. Тем не менее, он высказал уверенность в том, что достижение перемирия возможно в ближайшем будущем.

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В Кремле прокомментировали планы США по решению ситуации с территориями на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо дождаться результатов первичной работы международных переговоров. «Есть политическая воля, которая вчера была подчеркнута с обеих сторон — вести диалог. Есть согласие, что это урегулирование возможно мирными средствами. Дальше нужно дождаться результатов первой работы совместной», — заявил Песков журналистам. Представитель Кремля предложил пока не забегать вперед. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Ранее российский лидер Владимир Путин провел полуторачасовой разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Глава США заявил, что вероятность восстановления Украины в границах 2014 года кажется невысокой. Тем не менее, он высказал уверенность в том, что достижение перемирия возможно в ближайшем будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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