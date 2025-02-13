В Кремле оценили планы США о территориях на Украине

В Кремле прокомментировали планы США по решению ситуации с территориями на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо дождаться результатов первичной работы международных переговоров.
«Есть политическая воля, которая вчера была подчеркнута с обеих сторон — вести диалог. Есть согласие, что это урегулирование возможно мирными средствами. Дальше нужно дождаться результатов первой работы совместной», — заявил Песков журналистам. Представитель Кремля предложил пока не забегать вперед. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее российский лидер Владимир Путин провел полуторачасовой разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Глава США заявил, что вероятность восстановления Украины в границах 2014 года кажется невысокой. Тем не менее, он высказал уверенность в том, что достижение перемирия возможно в ближайшем будущем.
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