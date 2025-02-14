Водитель и пассажир автомобиля Lada Granta в Ашинском районе (Челябинская область) погибли 14 февраля, выехав на встречную полосу трассы М5. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, погибшим было 71 и 72 года.
«Водитель, мужчина 1953 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, по предварительным данным на изгибе дороги вправо, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения. На участке выезд запрещен. Автомобилист совершил столкновение со встречным автомобилем Volvo», — рассказали подробности в ГАИ.
Водитель и его пассажирка, женщина 1952 года рождения, скончались на месте происшествия. За рулем грузовика находился 36-летний мужчина, который остался жив. Предварительно сообщалось, что легковой автомобиль залетел под фуру. Трагедия разыгралась в 14 часов 53 минуты.
Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Сотрудники ГАИ напомнили участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
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