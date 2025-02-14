Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области. Фото

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Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото)
Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото) Фото:

Два человека — водитель и пассажир — погибли в лобовом ДТП на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На территории Ашинского района автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным погибли два человека», — сообщила 14 февраля пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с двигавшемся на встречу грузовым автомобилем Volvo. Погибли водитель и пассажир отечественного авто. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ДТП, предварительно, погибли два человека
В ДТП, предварительно, погибли два человека
Фото:
На месте работает следствено-оперативная группа
На месте работает следствено-оперативная группа
Фото:

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Два человека — водитель и пассажир — погибли в лобовом ДТП на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На территории Ашинского района автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным погибли два человека», — сообщила 14 февраля пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с двигавшемся на встречу грузовым автомобилем Volvo. Погибли водитель и пассажир отечественного авто. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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