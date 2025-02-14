Два человека — водитель и пассажир — погибли в лобовом ДТП на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На территории Ашинского района автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным погибли два человека», — сообщила 14 февраля пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Водитель автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с двигавшемся на встречу грузовым автомобилем Volvo. Погибли водитель и пассажир отечественного авто. Обстоятельства ДТП выясняются.
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