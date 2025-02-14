В Сургуте в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар в квартире на 12 этаже. Огонь возник в здании по улице Крылова 30, сообщили URA.RU очевидцы.
«На Крылова 30 горит квартира. Для проезда спецтехники перекрыли дорогу, а машины не могут проехать во двор из-за узкой дороги», — рассказал URA.RU очевидец.
Корреспондент агентства связался с пресс-службой МЧС России по ХМАО. Там сообщили, что информации о затруднении проезда техники не поступало, спасатели прибыли на место в установленные сроки.
Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Из горящей квартиры спасли пять человек. Еще 65 были эвакуированы при тушении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сгорел дом участника СВО. В результате пожара здание стало непригодным для жилья.
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