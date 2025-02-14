14 февраля 2025

В Сургуте вспыхнул пожар в многоэтажном здании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь вспыхнул на 12 этаже в квартире дома по улице Крылова 30
Огонь вспыхнул на 12 этаже в квартире дома по улице Крылова 30 Фото:

В Сургуте в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар в квартире на 12 этаже. Огонь возник в здании по улице Крылова 30, сообщили URA.RU очевидцы. 

«На Крылова 30 горит квартира. Для проезда спецтехники перекрыли дорогу, а машины не могут проехать во двор из-за узкой дороги», — рассказал URA.RU очевидец. 

Корреспондент агентства связался с пресс-службой МЧС России по ХМАО. Там сообщили, что информации о затруднении проезда техники не поступало, спасатели прибыли на место в установленные сроки.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Из горящей квартиры спасли пять человек. Еще 65 были эвакуированы при тушении. 

В результате пожара были спасены пять человек, пострадавших удалось избежать
В результате пожара были спасены пять человек, пострадавших удалось избежать
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сгорел дом участника СВО. В результате пожара здание стало непригодным для жилья. 

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В Сургуте в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар в квартире на 12 этаже. Огонь возник в здании по улице Крылова 30, сообщили URA.RU очевидцы.  «На Крылова 30 горит квартира. Для проезда спецтехники перекрыли дорогу, а машины не могут проехать во двор из-за узкой дороги», — рассказал URA.RU очевидец.  Корреспондент агентства связался с пресс-службой МЧС России по ХМАО. Там сообщили, что информации о затруднении проезда техники не поступало, спасатели прибыли на место в установленные сроки. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Из горящей квартиры спасли пять человек. Еще 65 были эвакуированы при тушении.  Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сгорел дом участника СВО. В результате пожара здание стало непригодным для жилья. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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