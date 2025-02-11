Сегодня — 11 февраля — в Сургуте (ХМАО) произошло возгорание частного жилого дома семьи участника СВО. В результате пожара, дом стал непригоден для проживания, однако никто не пострадал. Об этом сообщили в мэрии города.
«Возгорание произошло сегодня, в частном доме, где проживала семья участника специальной военной операции. К счастью, никто не пострадал. Семья временно разместилась у знакомых», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас производится работа по оказанию помощи и размещению пострадавших. В ближайшее время им будут предоставлены материальная выплата, продуктовый набор и предметы первой необходимости. Причины пожара выясняются.
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