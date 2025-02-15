В России создадут реестр с голосами мошенников

В России предложили создать реестр с голосами телефонных мошенников, как часть мер по борьбе с мошенничеством. Соответствующий законопроект правительство страны внесло в Госдуму. Предложение подразумевает разработку государственной информационной системы, которая будет собирать записи голосов мошенников для идентификации злоумышленников и борьбы с ними.
«Вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона „О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“», — говорится в документах, внесенных в Госдуму. В дополнение к реестру голосов, законопроект предусматривает введение обязательной маркировки звонков.
В рамках нового законопроекта намерены установить строгие требования к идентификации и проверке личности абонентов телекоммуникационных услуг. Кроме того, предусмотрена обязательная маркировка входящих звонков. Согласно нововведениям, на экране телефона будет отображаться наименование организации, осуществляющей вызов. «Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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