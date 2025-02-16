Глава ХМАО Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в ДНР. Там он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил Авдеевку в преддверии годовщины освобождения города. О своем визите губернатор сообщил в социальных сетях.
«Около года назад — 17 февраля 2024 года российские войска, в том числе наш батальон „Югра“, освободили Авдеевку. В преддверии годовщины вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным посетили город», — рассказал глава Кухарук в своем telegram-канале.
Он рассказал, что округ занимается восстановлением многоквартирного дома, на крышу которого батальон «Югра» первым установил российский флаг. Глава ХМАО познакомился с жильцами дома и обсудил с ними ремонтные работы.
Кухарук оценил ремонт дороги Макеевка — Ясиноватая, которую выполняли специалисты из ХМАО. Он провел совещание с Денисом Пушилиным, где они обсудили дальнейшее сотрудничество.
Кухарук также возложил цветы к памятному камню первым погибшим от ВСУ в Макеевке. Он отметил, что визит в ДНР для него — возможность лично увидеть результаты работы, пообщаться с населением и услышать их запросы.
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