Глава ХМАО посетил ДНР в преддверии годовщины освобождения Авдеевки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава ХМАО приехал в Авдеевку вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным
Глава ХМАО приехал в Авдеевку вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в ДНР. Там он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил Авдеевку в преддверии годовщины освобождения города. О своем визите губернатор сообщил в социальных сетях. 

«Около года назад — 17 февраля 2024 года российские войска, в том числе наш батальон „Югра“, освободили Авдеевку. В преддверии годовщины вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным посетили город», — рассказал глава Кухарук в своем telegram-канале.

Он рассказал, что округ занимается восстановлением многоквартирного дома, на крышу которого батальон «Югра» первым установил российский флаг. Глава ХМАО познакомился с жильцами дома и обсудил с ними ремонтные работы.

Кухарук оценил ремонт дороги Макеевка — Ясиноватая, которую выполняли специалисты из ХМАО. Он провел совещание с Денисом Пушилиным, где они обсудили дальнейшее сотрудничество. 

Кухарук также возложил цветы к памятному камню первым погибшим от ВСУ в Макеевке. Он отметил, что визит в ДНР для него — возможность лично увидеть результаты работы, пообщаться с населением и услышать их запросы.

Визит губернатора Кухарука в ДНР
Визит губернатора Кухарука в ДНР
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ХМАО Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в ДНР. Там он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил Авдеевку в преддверии годовщины освобождения города. О своем визите губернатор сообщил в социальных сетях.  «Около года назад — 17 февраля 2024 года российские войска, в том числе наш батальон „Югра“, освободили Авдеевку. В преддверии годовщины вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным посетили город», — рассказал глава Кухарук в своем telegram-канале. Он рассказал, что округ занимается восстановлением многоквартирного дома, на крышу которого батальон «Югра» первым установил российский флаг. Глава ХМАО познакомился с жильцами дома и обсудил с ними ремонтные работы. Кухарук оценил ремонт дороги Макеевка — Ясиноватая, которую выполняли специалисты из ХМАО. Он провел совещание с Денисом Пушилиным, где они обсудили дальнейшее сотрудничество.  Кухарук также возложил цветы к памятному камню первым погибшим от ВСУ в Макеевке. Он отметил, что визит в ДНР для него — возможность лично увидеть результаты работы, пообщаться с населением и услышать их запросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...