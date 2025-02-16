16 февраля 2025

Во дворе на Уралмаше нашли труп человека. Фото

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Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург , следственный комитет, автомобиль скр
Следователи СКР воздержались от комментариев Фото:

В Екатеринбурге ранним утром 17 февраля на улице Избирателей обнаружили труп. Об этом рассказал очевидец.

«На улице Избирателей, 110, обнаружили труп», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Тело нашли примерно в 06:30, на месте работали медики и силовики.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге ранним утром 17 февраля на улице Избирателей обнаружили труп. Об этом рассказал очевидец. «На улице Избирателей, 110, обнаружили труп», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Тело нашли примерно в 06:30, на месте работали медики и силовики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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