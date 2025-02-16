Следователи СКР воздержались от комментариев
В Екатеринбурге ранним утром 17 февраля на улице Избирателей обнаружили труп. Об этом рассказал очевидец.
«На улице Избирателей, 110, обнаружили труп», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Тело нашли примерно в 06:30, на месте работали медики и силовики.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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