«Нужно вычесть секунду»: россиян предупредили об аномальном ускорении вращения Земли

Донченко: ученые хотят вычесть секунду из мирового времени из-за вращения Земли
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Ученые хотят сократить мировое время для соответствия его с аномальным вращением Земли
Ученые хотят сократить мировое время для соответствия его с аномальным вращением Земли Фото:

В ближайшие годы ученые планируют вычесть одну секунду из мирового времени, чтобы синхронизировать его с ускорением вращения Земли. Об этом рассказал генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

«Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем», — сказал Донченко в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что изменения в скорости вращения планеты могут быть вызваны различными факторами, включая изменение климата и геологическую активность планеты. При этом ученый подчеркнул, что эти изменения не связаны с деятельностью человека и вряд ли предвещают серьезные катаклизмы.

Он в целом пояснил, что у современных ученых нет ответа на вопрос, с чем связано аномально высокое вращение Земли. Однако он добавил, что такие изменения на самом деле не являются чем-то неординарным. Специалист в качестве одной из возможных причин изменения вращения планеты назвал глобальное потепление.

Ускоренное вращение планеты стали наблюдать еще в 2020 году. По словам специалистов, это уже привело к сокращению продолжительности дня на доли миллисекунды.

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В ближайшие годы ученые планируют вычесть одну секунду из мирового времени, чтобы синхронизировать его с ускорением вращения Земли. Об этом рассказал генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. «Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем», — сказал Донченко в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что изменения в скорости вращения планеты могут быть вызваны различными факторами, включая изменение климата и геологическую активность планеты. При этом ученый подчеркнул, что эти изменения не связаны с деятельностью человека и вряд ли предвещают серьезные катаклизмы. Он в целом пояснил, что у современных ученых нет ответа на вопрос, с чем связано аномально высокое вращение Земли. Однако он добавил, что такие изменения на самом деле не являются чем-то неординарным. Специалист в качестве одной из возможных причин изменения вращения планеты назвал глобальное потепление. Ускоренное вращение планеты стали наблюдать еще в 2020 году. По словам специалистов, это уже привело к сокращению продолжительности дня на доли миллисекунды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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