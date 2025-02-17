«Нужно вычесть секунду»: россиян предупредили об аномальном ускорении вращения Земли

В ближайшие годы ученые планируют вычесть одну секунду из мирового времени, чтобы синхронизировать его с ускорением вращения Земли. Об этом рассказал генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
«Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем», — сказал Донченко в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что изменения в скорости вращения планеты могут быть вызваны различными факторами, включая изменение климата и геологическую активность планеты. При этом ученый подчеркнул, что эти изменения не связаны с деятельностью человека и вряд ли предвещают серьезные катаклизмы.
Он в целом пояснил, что у современных ученых нет ответа на вопрос, с чем связано аномально высокое вращение Земли. Однако он добавил, что такие изменения на самом деле не являются чем-то неординарным. Специалист в качестве одной из возможных причин изменения вращения планеты назвал глобальное потепление.
Ускоренное вращение планеты стали наблюдать еще в 2020 году. По словам специалистов, это уже привело к сокращению продолжительности дня на доли миллисекунды.
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