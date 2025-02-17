Музыканты Мариинского театра сыграют на заводе в Пермском крае

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Классика зазвучит в стенах завода
Классика зазвучит в стенах завода Фото:

В Пермском крае концерт дадут музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра. Гости из Санкт-Петербурга исполнят шедевры классики в цехе Краснокамского ремонтно-механического завода, рассказали на предприятии.

«19 февраля в новом цехе Краснокамского ремонтно-механического завода прозвучит инструментальная музыка: популярные классические произведения исполнит трио музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Гостями концерта станут сотрудники и партнеры предприятия, а также приглашенные жители Краснокамска», — сообщили URA.RU на КРМЗ.

На территории завода выступят Елизавета Созонова (скрипка), Екатерина Травкина (виолончель) и Марианна Домникова (фортепиано). Они исполнят произведения Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганнеса Брамса и других композиторов.

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В Пермском крае концерт дадут музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра. Гости из Санкт-Петербурга исполнят шедевры классики в цехе Краснокамского ремонтно-механического завода, рассказали на предприятии. «19 февраля в новом цехе Краснокамского ремонтно-механического завода прозвучит инструментальная музыка: популярные классические произведения исполнит трио музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Гостями концерта станут сотрудники и партнеры предприятия, а также приглашенные жители Краснокамска», — сообщили URA.RU на КРМЗ. На территории завода выступят Елизавета Созонова (скрипка), Екатерина Травкина (виолончель) и Марианна Домникова (фортепиано). Они исполнят произведения Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганнеса Брамса и других композиторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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