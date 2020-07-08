Назначен новый начальник Уральского таможенного управления

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Ранее URA.RU писало, что прежний начальник управления генерал-лейтенант Максим Чмора покинул Екатеринбург, он переведен в Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования. На освободившееся место был назначен Фролов с приставкой врио, теперь он стал постоянным руководителем. Фролов служит в таможне с 1995 года. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью «За службу в таможенных органах» III и II степеней, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

«Сегодня заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Андрей Москалец представил полномочному представителю президента Российской Федерации в УрФО, губернатору Свердловской области и коллективу Уральского таможенного управления нового начальника Алексея Фролова», — сообщили в ведомстве.

В Екатеринбурге новым начальником Уральского таможенного управления назначен генерал-майор таможенной службы Алексей Фролов. Об этом URA.RU сообщили в таможенном управлении.

Алексей Фролов служит в таможне с 1995 года Фото: сайт Уральского таможенного управления

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