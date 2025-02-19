В Екатеринбург везут одного из самых дорогих художников в мире

Музей ИЗО в Екатеринбурге презентовал новый выставочный сезон

19 февраля 2025 в 19:48 Размер текста - 17 +

Работы Виктора Грачева уже доступны в «Эрмитаж-Урале» Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский музей изобразительных искусств начинает новый выставочный сезон. В течение 2025—2026 годов горожане смогут увидеть одного из самых дорогих мастеров — Питера Пауля Рубенса (его работу «Резня невинных» в «нулевых» продали за 76,5 млн долларов), тобольские миниатюры из кости, художественное стекло, уникальные европейские оружия. Подробнее о главных предстоящих выставках — в обзоре URA.RU. «Эрмитаж-Урал» «Сны о вечном» (февраль — май). На площадке уже разместились восемь мраморных композиций петербуржца Виктора Грачева. Работы современный скульптор создал из уральского мрамора, который добывают в Коелгинском карьере. В произведениях Грачева посетители увидят отсылку к авангардным традициям. Питера Пауля Рубенса привозили в Екатеринбург в 2019 году (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Кабинет редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса. Золотой век фламандского искусства» (март — сентябрь). Проект познакомит горожан с живописью Фландрии XVII столетия. Всего представят около 100 экспонатов эпохи барокко — из собрания питерского Эрмитажа. Помимо живописи Рубенса, на выставке появится графика, шпалерное ткачество и художественное серебро. «Охота — страсть и развлечение» (октябрь 2025 — март 2026). Государственный Эрмитаж представит уральскому зрителю живопись, оружейное и декоративно-прикладное искусство Европы XVI—XIX веков. Гости увидят различные арбалеты, охотничьи рогатины и кортики, ружья с разными механизмами воспламенения заряда, пороховницы и другие предметы. Музей изобразительных искусств «Неизвестная Куса» (апрель — июнь). Кусинское художественное литье из чугуна часто оставалось в тени более известного каслинского. На выставке екатеринбуржцы познакомятся с 400 работами из собраний различных музеев и частных коллекций. Директор музея ИЗО Никита Корытин обещает, что экспозиции удивят екатеринбуржцев Фото: Размик Закарян © URA.RU «Русское художественное стекло конца XVIII — начала XX века» (июль — сентябрь). Выставка расскажет о возникновении отечественного стеклоделия, этапах развития и появлении стекольных производств. В экспозиции будут представлены лучшие образцы из коллекций Екатеринбургского и Омского музеев ИЗО и Пермской художественной галереи. «Константин Худяков. Из коллекции центра визуальной культуры BETON» (сентябрь — ноябрь). Выставка познакомит зрителей с работами современного художника Константина Худякова. В его композициях, созданных с помощью фотомонтажа, можно найти общекультурные темы, отсылки к истории и мировому искусству, социальную проблематику и постмодернистскую игру с техническими возможностями XXI века. «Тобольская резная кость» (ноябрь 2025 — февраль 2026). На выставке покажут резные произведения. Основной темой в работах стала жизнь коренных народов Сибири, сказки и былины, сцены сентиментального характера и жизнь советского человека. Музей наива Чтобы познакомить горожан поближе с наивом, летом в Екатеринбурге пройдет фестиваль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Судьба человека. Живопись и воспоминания художников-ветеранов» (март — май). К 80-летию победы в Великой Отечественной войне в музее представят выставку четырех художников, чьи судьбы и творчество неразрывно связаны с 40-ми годами XX века. Более 60 живописных и графических работ, писем, мемуаров и текстов зрители увидят в марте этого года. «НЛО — время необозначенных колокольчиков» (июль — октябрь). Впервые уральцы оценят графику и поэзию карельского художника Михаила Ураева. Деятель искусств сумел создать произведения, в которых совместил вербальные и визуальные образы. «Наивное искусство Южного Урала из собрания Натальи Коловершиной» (октябрь 2025 — январь 2026). Культуролог представит публике коллекцию художников из Миасса, Чебаркуля, Златоуста, Снежинска и других городов. Большая часть работ — это вышивка, флористическая аппликация, монументальная живопись, резьба по дереву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский музей изобразительных искусств начинает новый выставочный сезон. В течение 2025—2026 годов горожане смогут увидеть одного из самых дорогих мастеров — Питера Пауля Рубенса (его работу «Резня невинных» в «нулевых» продали за 76,5 млн долларов), тобольские миниатюры из кости, художественное стекло, уникальные европейские оружия. Подробнее о главных предстоящих выставках — в обзоре URA.RU. «Сны о вечном» (февраль — май). На площадке уже разместились восемь мраморных композиций петербуржца Виктора Грачева. Работы современный скульптор создал из уральского мрамора, который добывают в Коелгинском карьере. В произведениях Грачева посетители увидят отсылку к авангардным традициям. «Кабинет редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса. Золотой век фламандского искусства» (март — сентябрь). Проект познакомит горожан с живописью Фландрии XVII столетия. Всего представят около 100 экспонатов эпохи барокко — из собрания питерского Эрмитажа. Помимо живописи Рубенса, на выставке появится графика, шпалерное ткачество и художественное серебро. «Охота — страсть и развлечение» (октябрь 2025 — март 2026). Государственный Эрмитаж представит уральскому зрителю живопись, оружейное и декоративно-прикладное искусство Европы XVI—XIX веков. Гости увидят различные арбалеты, охотничьи рогатины и кортики, ружья с разными механизмами воспламенения заряда, пороховницы и другие предметы. «Неизвестная Куса» (апрель — июнь). Кусинское художественное литье из чугуна часто оставалось в тени более известного каслинского. На выставке екатеринбуржцы познакомятся с 400 работами из собраний различных музеев и частных коллекций. «Русское художественное стекло конца XVIII — начала XX века» (июль — сентябрь). Выставка расскажет о возникновении отечественного стеклоделия, этапах развития и появлении стекольных производств. В экспозиции будут представлены лучшие образцы из коллекций Екатеринбургского и Омского музеев ИЗО и Пермской художественной галереи. «Константин Худяков. Из коллекции центра визуальной культуры BETON» (сентябрь — ноябрь). Выставка познакомит зрителей с работами современного художника Константина Худякова. В его композициях, созданных с помощью фотомонтажа, можно найти общекультурные темы, отсылки к истории и мировому искусству, социальную проблематику и постмодернистскую игру с техническими возможностями XXI века. «Тобольская резная кость» (ноябрь 2025 — февраль 2026). На выставке покажут резные произведения. Основной темой в работах стала жизнь коренных народов Сибири, сказки и былины, сцены сентиментального характера и жизнь советского человека. «Судьба человека. Живопись и воспоминания художников-ветеранов» (март — май). К 80-летию победы в Великой Отечественной войне в музее представят выставку четырех художников, чьи судьбы и творчество неразрывно связаны с 40-ми годами XX века. Более 60 живописных и графических работ, писем, мемуаров и текстов зрители увидят в марте этого года. «НЛО — время необозначенных колокольчиков» (июль — октябрь). Впервые уральцы оценят графику и поэзию карельского художника Михаила Ураева. Деятель искусств сумел создать произведения, в которых совместил вербальные и визуальные образы. «Наивное искусство Южного Урала из собрания Натальи Коловершиной» (октябрь 2025 — январь 2026). Культуролог представит публике коллекцию художников из Миасса, Чебаркуля, Златоуста, Снежинска и других городов. Большая часть работ — это вышивка, флористическая аппликация, монументальная живопись, резьба по дереву.