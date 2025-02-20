В пермском торговом центре пройдет взвешивание бойцов Top Dog

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Мероприятие запланировано на 22 февраля
Мероприятие запланировано на 22 февраля Фото:

Пермский ТРЦ «Планета» станет площадкой для взвешивания участников турнира TopDog. Мероприятие пройдет 22 февраля, сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

«22 февраля в центральном атриуме торгово-развлекательного центра „Планета“ состоится церемониальное взвешивание перед турниром Top Dog. Это первая кулачная лига на территории СНГ и Европы», — сказано в сообщении.

Бойцы выйдут на сцену ТРЦ в 19:00, чтобы продемонстрировать свою силу и готовность к соревнованиям. Сами кулачные бои пройдут 23 февраля в УДС «Молот».

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Пермский ТРЦ «Планета» станет площадкой для взвешивания участников турнира TopDog. Мероприятие пройдет 22 февраля, сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «22 февраля в центральном атриуме торгово-развлекательного центра „Планета“ состоится церемониальное взвешивание перед турниром Top Dog. Это первая кулачная лига на территории СНГ и Европы», — сказано в сообщении. Бойцы выйдут на сцену ТРЦ в 19:00, чтобы продемонстрировать свою силу и готовность к соревнованиям. Сами кулачные бои пройдут 23 февраля в УДС «Молот».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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