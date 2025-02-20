В пермском торговом центре пройдет взвешивание бойцов Top Dog

Мероприятие запланировано на 22 февраля
Пермский ТРЦ «Планета» станет площадкой для взвешивания участников турнира TopDog. Мероприятие пройдет 22 февраля, сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.
«22 февраля в центральном атриуме торгово-развлекательного центра „Планета“ состоится церемониальное взвешивание перед турниром Top Dog. Это первая кулачная лига на территории СНГ и Европы», — сказано в сообщении.
Бойцы выйдут на сцену ТРЦ в 19:00, чтобы продемонстрировать свою силу и готовность к соревнованиям. Сами кулачные бои пройдут 23 февраля в УДС «Молот».
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