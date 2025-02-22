Политолог внес ясность в новость про визит Трампа в Москву на 9 Мая

Политолог Марков: Трамп на 9 Мая в Москве — это часть плана по миру на Украине
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По плану Трамп должен приехать в Москву как победитель, заявил Марков
По плану Трамп должен приехать в Москву как победитель, заявил Марков Фото:

Новости о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву 9 мая не новы. Эта поездка является частью ранее озвученного мирного плана президента США, который предполагает его визит в российскую столицу в статусе победителя для празднования окончания конфликта на Украине после подписания мирного соглашения. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

«Трамп на 9 мая в Москве — это не новость, а пересказ части новости месяц назад. Это часть якобы плана Трампа по миру на Украине», — написал Марков в своем telegram-канале. Он добавил, что в рамках этого плана предполагались ключевые события: встречи президента РФ Владимира Путина с Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, согласие сторон на мирный план, объявление перемирия 20 апреля и подписание мирного договора к началу мая, после чего Трамп мог бы приехать в Москву как победитель.

По мнению Маркова, вероятность достижения согласия по условиям мирного договора весной крайне низка. Это делает более вероятным сценарий, в котором Трамп 9 Мая будет праздновать дома под звуки русских военных песен, заключил политолог.

Дональд Трамп 22 февраля подтвердил, что не поедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы, несмотря на приглашение Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что достичь договоренностей о визите не удалось.

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Новости о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву 9 мая не новы. Эта поездка является частью ранее озвученного мирного плана президента США, который предполагает его визит в российскую столицу в статусе победителя для празднования окончания конфликта на Украине после подписания мирного соглашения. Об этом рассказал политолог Сергей Марков. «Трамп на 9 мая в Москве — это не новость, а пересказ части новости месяц назад. Это часть якобы плана Трампа по миру на Украине», — написал Марков в своем telegram-канале. Он добавил, что в рамках этого плана предполагались ключевые события: встречи президента РФ Владимира Путина с Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, согласие сторон на мирный план, объявление перемирия 20 апреля и подписание мирного договора к началу мая, после чего Трамп мог бы приехать в Москву как победитель. По мнению Маркова, вероятность достижения согласия по условиям мирного договора весной крайне низка. Это делает более вероятным сценарий, в котором Трамп 9 Мая будет праздновать дома под звуки русских военных песен, заключил политолог. Дональд Трамп 22 февраля подтвердил, что не поедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы, несмотря на приглашение Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что достичь договоренностей о визите не удалось.
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