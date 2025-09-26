Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску за унижение русских

Журналистку Божену Малашенко (Рынску) оштрафовали на 20 тысяч рублей за унизительные высказывания в адрес русских. Об этом говорится в судебных документах.
«Как усматривается из материалов дела, Малашенко Б.Л. публично в интервью, размещенном в сети Интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)», — сказано в документах. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Тверской районный суд Москвы признал журналистку Божену Малашенко виновной в разжигании ненависти и оскорблении человеческого достоинства. Поводом для судебного разбирательства стало опубликованное в интернете интервью, в котором Малашенко допустила публичные заявления, унижающие представителей определенной национальной группы. Еще в мае 2025 года телеканал RT сообщил, что МВД РФ усмотрело в ее заявлениях возможные признаки нарушения статьи 282 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства.
