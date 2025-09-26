Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску за унижение русских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд в Москве оштрафовал журналистку Божену Рынску на 20 тысяч рублей
Суд в Москве оштрафовал журналистку Божену Рынску на 20 тысяч рублей Фото:

Журналистку Божену Малашенко (Рынску) оштрафовали на 20 тысяч рублей за унизительные высказывания в адрес русских. Об этом говорится в судебных документах.

«Как усматривается из материалов дела, Малашенко Б.Л. публично в интервью, размещенном в сети Интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)», — сказано в документах. Информацию передает РИА Новости. 

Ранее Тверской районный суд Москвы признал журналистку Божену Малашенко виновной в разжигании ненависти и оскорблении человеческого достоинства. Поводом для судебного разбирательства стало опубликованное в интернете интервью, в котором Малашенко допустила публичные заявления, унижающие представителей определенной национальной группы. Еще в мае 2025 года телеканал RT сообщил, что МВД РФ усмотрело в ее заявлениях возможные признаки нарушения статьи 282 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналистку Божену Малашенко (Рынску) оштрафовали на 20 тысяч рублей за унизительные высказывания в адрес русских. Об этом говорится в судебных документах. «Как усматривается из материалов дела, Малашенко Б.Л. публично в интервью, размещенном в сети Интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)», — сказано в документах. Информацию передает РИА Новости.  Ранее Тверской районный суд Москвы признал журналистку Божену Малашенко виновной в разжигании ненависти и оскорблении человеческого достоинства. Поводом для судебного разбирательства стало опубликованное в интернете интервью, в котором Малашенко допустила публичные заявления, унижающие представителей определенной национальной группы. Еще в мае 2025 года телеканал RT сообщил, что МВД РФ усмотрело в ее заявлениях возможные признаки нарушения статьи 282 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...