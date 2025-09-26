Путин приблизил перемены в ООН

Президент Владимир Путин включился в процесс смены руководства в Организации Объединенных Наций. По мнению экспертов, эта тема наверняка затрагивалась на встрече российского лидера с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Аналитики говорят, что без поддержки России Гросси будет сложно получить пост генсека ООН.
«Россия стояла у истоков создания агентства — с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством. Сотрудничество налажено практически по всем направлениям», — подчеркнул Путин и поблагодарил главу МАГАТЭ за его приезд на Мировую атомную неделю, которая стартовала в Москве.
По его словам, сотрудничество России и МАГАТЭ касается не только российской энергетики, но и зарубежных проектов, в том числе «вопросов атомной безопасности в мире». «Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить вас, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу», — сказал Путин.
Гросси признался, что для него «большое удовольствие и радость снова быть в Москве». «Россия играет ведущую роль во многих странах, и многие страны заинтересованы в сотрудничестве с „Росатомом“, мы видим это сегодня: это страны Азии, Африки.
Сейчас действительно очень важный момент, и присутствие агентства также важно для того, чтобы поддерживать подобные проекты, чтобы доводить их до конца в конструктивном ключе», — отметил он.
Визит главы МАГАТЭ в Москву по времени совпал с процессом смены руководства в ООН. Зарубежные СМИ активно обсуждают желание Гросси стать новым руководителем организации. Об этом и сам дипломат объявил еще в апреле. Накануне визита в Москву, по словам политолога Юрия Светова, Гросси участвовал в Генассамблеи ООН, чтобы наверняка заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа. Но ему важна и поддержка России в лице Владимира Путина.
Впрочем, Путин ее публично не высказал, но сделал это, выступая на Атомном саммите, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сказал, что Путин не будет возражать, «если господин Гросси захочет быть руководителем ООН». «Почему будем возражать?», — передал слова Лукашенко.
Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков считает, что все не столь однозначно с выборами Гросси генсеком ООН. По его мнению, сейчас очевидно, что в структуре управления ООН есть перекос в сторону представителей западных стран, который создан прежде всего США. «Позиция России заключается в усилении в рабочих органах ООН представителей стран глобального большинства. И даже проекты реформирования Совета Безопасности связываются с закреплением прав на участие в Совбезе таких крупных держав, как Индия.
Переговоры по кандидатуре нового генсека ООН идут. Но нужно учитывать, что в ООН есть традиция: этот пост не занимают представители крупных стран», — отметил эксперт.
По мнению Волчкова, для России будет важно, чтобы при выборах была соблюдена утвержденная в ООН процедура, чтобы ни на кого не оказывалось давления. «Россия здесь может сказать, что время манипуляций процедурами со стороны западных стран прошло, поэтому нужно добиваться того, чтобы были соблюдены процедуры ООН в полном соответствии с уставом этой организации, чтобы никакие права не были ущемлены и чтобы страны, реально составляющие там большинство, с доверием относились к результатам этих выборов», — заключил Волчков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.