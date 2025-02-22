Mash: школьник отдал мошенникам пять миллионов рублей

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Школьник хотел перевести мошенникам сбережения бабушки, пишет Mash
Школьник хотел перевести мошенникам сбережения бабушки, пишет Mash Фото:

Школьник отдал мошенникам около пяти миллионов рублей. Эти деньги его родители откладывали на покупку квартиры.

«15-летний школьник отдал мошенникам около пяти млн рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что эти деньги его родители откладывали на квартиру. Преступники представились службой поддержки «Московской электронной школы» и уговорили его обновить интерфейс в личном кабинете.

Злоумышленники отправили подростку сообщения с кодами, получили доступ к его аккаунтам и стали угрожать ему и его родителям тюремным сроком за поддержку ВСУ. В результате мальчик передал им значительные суммы денег — 15 тысяч долларов, пять тысяч евро и три миллиона рублей, которые его родители собирали. Мошенники также заставили его попытаться перевести накопления бабушки, но она заперла внука и сообщила в полицию о мошенничестве, передали в telegram-канале.

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Школьник отдал мошенникам около пяти миллионов рублей. Эти деньги его родители откладывали на покупку квартиры. «15-летний школьник отдал мошенникам около пяти млн рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что эти деньги его родители откладывали на квартиру. Преступники представились службой поддержки «Московской электронной школы» и уговорили его обновить интерфейс в личном кабинете. Злоумышленники отправили подростку сообщения с кодами, получили доступ к его аккаунтам и стали угрожать ему и его родителям тюремным сроком за поддержку ВСУ. В результате мальчик передал им значительные суммы денег — 15 тысяч долларов, пять тысяч евро и три миллиона рублей, которые его родители собирали. Мошенники также заставили его попытаться перевести накопления бабушки, но она заперла внука и сообщила в полицию о мошенничестве, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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