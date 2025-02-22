В Екатеринбурге загорелся трехэтажный дом на углу улиц Краснофлотцев и Стачек (жилой район Эльмаш). Огонь распространился на квартиры второго и третьего этажей. Из горящего здания эвакуировались 35 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«На улице Краснофлотцев горит частично расселенный трехэтажный дом. Огнем охвачены квартиры на втором и третьем этажах. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 „квадратов“. В 12:45 пожар был локализован. В 12:58 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Из жилой части были эвакуированы 35 человек. Пострадавших нет», — передает telegram-канал ведомства.
Тушить пожар приехали 58 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники. Пользователи соцсетей пишут, что в доме поселились бездомные, которые самовольно подключаются к электросети здания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!