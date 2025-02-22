22 февраля 2025

В Екатеринбурге вспыхнул трехэтажный дом, эвакуировались десятки людей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар распространился на 200 квадратных метров
Пожар распространился на 200 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге загорелся трехэтажный дом на углу улиц Краснофлотцев и Стачек (жилой район Эльмаш). Огонь распространился на квартиры второго и третьего этажей. Из горящего здания эвакуировались 35 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«На улице Краснофлотцев горит частично расселенный трехэтажный дом. Огнем охвачены квартиры на втором и третьем этажах. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 „квадратов“. В 12:45 пожар был локализован. В 12:58 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Из жилой части были эвакуированы 35 человек. Пострадавших нет», — передает telegram-канал ведомства.

Тушить пожар приехали 58 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники. Пользователи соцсетей пишут, что в доме поселились бездомные, которые самовольно подключаются к электросети здания.

МЧС тушит пожар силами 58 сотрудников
МЧС тушит пожар силами 58 сотрудников
Фото:

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В Екатеринбурге загорелся трехэтажный дом на углу улиц Краснофлотцев и Стачек (жилой район Эльмаш). Огонь распространился на квартиры второго и третьего этажей. Из горящего здания эвакуировались 35 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «На улице Краснофлотцев горит частично расселенный трехэтажный дом. Огнем охвачены квартиры на втором и третьем этажах. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 „квадратов“. В 12:45 пожар был локализован. В 12:58 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Из жилой части были эвакуированы 35 человек. Пострадавших нет», — передает telegram-канал ведомства. Тушить пожар приехали 58 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники. Пользователи соцсетей пишут, что в доме поселились бездомные, которые самовольно подключаются к электросети здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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