Куйвашев ответил на предложение Лукашенко построить вторую ветку метро в Екатеринбурге

Губернатор Куйвашев: процесс развития метро в Екатеринбурге взят в работу

Куйвашев рассказал о развитии метро Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что предложение о помощи президента Беларуси Александра Лукашенко в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге взято в работу. Об этом глава региона заявил в ходе пресс-подхода.

«Что касается метро, метростроители в Беларуси есть. Наши команды работают сейчас и изучают опыт друг друга, потребности и компетенции. Этот процесс над реализацией метро в работе, пока говорить о реализации конкретных [шагов] рано. Идет предварительная работа», — передает свердловский департамент информполитики слова Куйвашева. Видео опубликовано во «Вконтакте».

Лукашенко заявил о намерениях помочь в развитии подземки на встрече с Куйвашевым днем 24 февраля. Он также выразил интерес к замене трамвайного парка в Екатеринбурге на белорусские составы.

По предварительным подсчетам, на строительство второй ветки уральской подземки потребуется от 120 до 160 миллиардов рублей. Такую сумму называл директор ОАО «Минскметропроект» (Беларусь) Михаил Рудько на встрече с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым в рамках «Иннопрома» летом 2024-го.

Тогда же URA.RU рассказывало, что с подачи Куйвашева Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.