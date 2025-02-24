Мэрия Златоуста запретила бывшему казначею ОПГ Морозова вырубать сквер

Златоустовцы убедили мэрию запретить вырубку сквера ради очередного магазина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сквер в Златоусте жители возьмутся благоустроить сами
Сквер в Златоусте жители возьмутся благоустроить сами Фото:

Компания бывшего казначея ОПГ Морозова в Златоусте (Челябинская область) Валерия Ульданова не будет рубить деревья в сквере, чтобы построить очередной магазин. Как URA.RU пояснили в пресс-службе мэрии, решение принял глава города Олег Решетников.

«По поручению Решетникова администрация округа неоднократно организовала встречи жителей с представителями застройщика. Был налажен диалог, в ходе которого члены инициативной группы смогли задать застройщику все волнующие вопросы. В результате мнение жителей было учтено», — заявили URA.RU в мэрии.

Процесс выделения земли был запущен еще весной 2024 года. Принимая теперь решение об отмене стройки, чиновники учли намерение жителей заняться благоустройством сквера. Помощь в этом окажет отдел проектной деятельности мэрии. Компания-застройщик «Маркет» от своих планов отказалась.

Вырубить сквер предполагалось на улице Румянцева в районе железнодорожного вокзала. Жители выступили против. Они не хотели остаться без зеленой зоны, указывая на то, что поблизости достаточно других торговых точек.

Ульданов работал вместе с Александром Морозовым, отсидевшим 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, в 90-е годы прошлого столетия. Номинальным собственником компании «Маркет» является Наталья Галыгина. Дозвониться до Ульданова URA.RU не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания бывшего казначея ОПГ Морозова в Златоусте (Челябинская область) Валерия Ульданова не будет рубить деревья в сквере, чтобы построить очередной магазин. Как URA.RU пояснили в пресс-службе мэрии, решение принял глава города Олег Решетников. «По поручению Решетникова администрация округа неоднократно организовала встречи жителей с представителями застройщика. Был налажен диалог, в ходе которого члены инициативной группы смогли задать застройщику все волнующие вопросы. В результате мнение жителей было учтено», — заявили URA.RU в мэрии. Процесс выделения земли был запущен еще весной 2024 года. Принимая теперь решение об отмене стройки, чиновники учли намерение жителей заняться благоустройством сквера. Помощь в этом окажет отдел проектной деятельности мэрии. Компания-застройщик «Маркет» от своих планов отказалась. Вырубить сквер предполагалось на улице Румянцева в районе железнодорожного вокзала. Жители выступили против. Они не хотели остаться без зеленой зоны, указывая на то, что поблизости достаточно других торговых точек. Ульданов работал вместе с Александром Морозовым, отсидевшим 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, в 90-е годы прошлого столетия. Номинальным собственником компании «Маркет» является Наталья Галыгина. Дозвониться до Ульданова URA.RU не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...