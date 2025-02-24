Мэрия Златоуста запретила бывшему казначею ОПГ Морозова вырубать сквер

Компания бывшего казначея ОПГ Морозова в Златоусте (Челябинская область) Валерия Ульданова не будет рубить деревья в сквере, чтобы построить очередной магазин. Как URA.RU пояснили в пресс-службе мэрии, решение принял глава города Олег Решетников.
«По поручению Решетникова администрация округа неоднократно организовала встречи жителей с представителями застройщика. Был налажен диалог, в ходе которого члены инициативной группы смогли задать застройщику все волнующие вопросы. В результате мнение жителей было учтено», — заявили URA.RU в мэрии.
Процесс выделения земли был запущен еще весной 2024 года. Принимая теперь решение об отмене стройки, чиновники учли намерение жителей заняться благоустройством сквера. Помощь в этом окажет отдел проектной деятельности мэрии. Компания-застройщик «Маркет» от своих планов отказалась.
Вырубить сквер предполагалось на улице Румянцева в районе железнодорожного вокзала. Жители выступили против. Они не хотели остаться без зеленой зоны, указывая на то, что поблизости достаточно других торговых точек.
Ульданов работал вместе с Александром Морозовым, отсидевшим 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, в 90-е годы прошлого столетия. Номинальным собственником компании «Маркет» является Наталья Галыгина. Дозвониться до Ульданова URA.RU не удалось.
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