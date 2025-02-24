Жители Копейска, города-спутника Челябинска, выступили против строительства нового микрорайона в поселке Старокамышинск. Там жилые дома планирует возвести девелопер «Никс». Они опасаются проблем с коммуникациями, нехваткой мест в поликлиниках. Общественные слушания на эту тему пройдут в поселке 28 февраля, сообщается в соцсетях.
«Внимание всем жителям нашего Старокамышинска! 28 февраля 2025 года в ДК Маяковского будут проводиться общественные слушания по утверждению проекта застройки нового микрорайона. Застройку не остановить, но проблемы нужно решить до», — высказались жители микрорайона в соцсетях «В контакте» в группе «Подслушано Копейск».
В соцсетях жители Копейска высказываются против строительства микрорайона, опасаясь проблем с коммуникациями: водой, коллектором, грунтовыми водами. Их интересуют вопросы, связанные с водоотведением, водоснабжением, электросетями. А также — хватит ли мест в школах и мощности на новую котельную. Кроме того, жителей беспокоит, не будет ли из-за этого еще больше пробок.
«Как ушат холодной воды с утра прилетела в группу новость про строительство нового микрорайона в нашем любимом поселке. И весь день жители в беседе принимали неизбежное и думали, как повлиять на ситуацию, решить проблемы с коммуникациями. Все мы (и не только мы) прекрасно знаем, какие у нас проблемы с водой и коллектором, грунтовыми водами», — высказались жители микрорайона в соцсетях «В контакте» в группе «Подслушано Копейск».
Ранее СЗ «Никс» из Челябинска выиграл торги на строительство нового ЖК по проекту КРТ в поселке «Старокамышинск» вблизи озера Курочкино. Согласно документации, микрорайон с инфраструктурой и всеми наиболее важными соцобъектами разместится на площади в 95 тысяч квадратных метров.
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