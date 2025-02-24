Жители Копейска выступили против строительства нового микрорайона по проекту КРТ. Карта

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Общественные слушания по вопросу строительства микрорайона пройдут 28 февраля
Общественные слушания по вопросу строительства микрорайона пройдут 28 февраля Фото:

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, выступили против строительства нового микрорайона в поселке Старокамышинск. Там жилые дома планирует возвести девелопер «Никс». Они опасаются проблем с коммуникациями, нехваткой мест в поликлиниках. Общественные слушания на эту тему пройдут в поселке 28 февраля, сообщается в соцсетях.

«Внимание всем жителям нашего Старокамышинска! 28 февраля 2025 года в ДК Маяковского будут проводиться общественные слушания по утверждению проекта застройки нового микрорайона. Застройку не остановить, но проблемы нужно решить до», — высказались жители микрорайона в соцсетях «В контакте» в группе «Подслушано Копейск».

В соцсетях жители Копейска высказываются против строительства микрорайона, опасаясь проблем с коммуникациями: водой, коллектором, грунтовыми водами. Их интересуют вопросы, связанные с водоотведением, водоснабжением, электросетями. А также — хватит ли мест в школах и мощности на новую котельную. Кроме того, жителей беспокоит, не будет ли из-за этого еще больше пробок.

«Как ушат холодной воды с утра прилетела в группу новость про строительство нового микрорайона в нашем любимом поселке. И весь день жители в беседе принимали неизбежное и думали, как повлиять на ситуацию, решить проблемы с коммуникациями. Все мы (и не только мы) прекрасно знаем, какие у нас проблемы с водой и коллектором, грунтовыми водами», — высказались жители микрорайона в соцсетях «В контакте» в группе «Подслушано Копейск».

Ранее СЗ «Никс» из Челябинска выиграл торги на строительство нового ЖК по проекту КРТ в поселке «Старокамышинск» вблизи озера Курочкино. Согласно документации, микрорайон с инфраструктурой и всеми наиболее важными соцобъектами разместится на площади в 95 тысяч квадратных метров.

Жители Копейска опасаются проблем с коммуникациями из-за строительства нового микрорайона
Жители Копейска опасаются проблем с коммуникациями из-за строительства нового микрорайона
Фото:

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Жители Копейска, города-спутника Челябинска, выступили против строительства нового микрорайона в поселке Старокамышинск. Там жилые дома планирует возвести девелопер «Никс». Они опасаются проблем с коммуникациями, нехваткой мест в поликлиниках. Общественные слушания на эту тему пройдут в поселке 28 февраля, сообщается в соцсетях. «Внимание всем жителям нашего Старокамышинска! 28 февраля 2025 года в ДК Маяковского будут проводиться общественные слушания по утверждению проекта застройки нового микрорайона. Застройку не остановить, но проблемы нужно решить до», — высказались жители микрорайона в соцсетях «В контакте» в группе «Подслушано Копейск». В соцсетях жители Копейска высказываются против строительства микрорайона, опасаясь проблем с коммуникациями: водой, коллектором, грунтовыми водами. Их интересуют вопросы, связанные с водоотведением, водоснабжением, электросетями. А также — хватит ли мест в школах и мощности на новую котельную. Кроме того, жителей беспокоит, не будет ли из-за этого еще больше пробок. «Как ушат холодной воды с утра прилетела в группу новость про строительство нового микрорайона в нашем любимом поселке. И весь день жители в беседе принимали неизбежное и думали, как повлиять на ситуацию, решить проблемы с коммуникациями. Все мы (и не только мы) прекрасно знаем, какие у нас проблемы с водой и коллектором, грунтовыми водами», — высказались жители микрорайона в соцсетях «В контакте» в группе «Подслушано Копейск». Ранее СЗ «Никс» из Челябинска выиграл торги на строительство нового ЖК по проекту КРТ в поселке «Старокамышинск» вблизи озера Курочкино. Согласно документации, микрорайон с инфраструктурой и всеми наиболее важными соцобъектами разместится на площади в 95 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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