В Копейске построят новый ЖК с инфраструктурой и соцобъектами. Скрин

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Построить новый ЖК по договору о КРТ застройщик должен до 2030 года Фото:

В Копейске Челябинской области вблизи озера Курочкино возведут новый жилой комплекс по программе о комплексном развитии территорий (КРТ). Микрорайон с инфраструктурой и всеми наиболее важными соцобъектами разместится на площади в 95 тысяч квадратных метров, сообщается на портале «ГИС Торги».

«Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории общей площадью 95 435,23 квадратных метров в границах квартала, расположенного по адресу: Челябинская область, город Копейск, жилой массив Старокамышинск. Начальная сумма — 2 млн 671 тысяча рублей, шаг аукциона — 133 тысячи 500 рублей», — сообщается на сайте.

Также из протокола следует, что победителем аукциона стал специализированный застройщик «Никс» из Челябинска, причем это единственный претендент на участие в торгах.

Участок расположен в жилом массиве Старокамышинска возле пересечения улиц Коркинской и Троицкой. Стартовая цена лота составляла 2,61 миллиона рублей, в ходе торгов застройщик увеличил стоимость участка до 3,47 миллиона рублей. Согласно документации, построить новый микрорайон по договору о КРТ застройщик должен до 2030 года.

Земля расположена в жилом массиве Старокамышинска возле пересечения улиц Коркинской и Троицкой
Земля расположена в жилом массиве Старокамышинска возле пересечения улиц Коркинской и Троицкой

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В Копейске Челябинской области вблизи озера Курочкино возведут новый жилой комплекс по программе о комплексном развитии территорий (КРТ). Микрорайон с инфраструктурой и всеми наиболее важными соцобъектами разместится на площади в 95 тысяч квадратных метров, сообщается на портале «ГИС Торги». «Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории общей площадью 95 435,23 квадратных метров в границах квартала, расположенного по адресу: Челябинская область, город Копейск, жилой массив Старокамышинск. Начальная сумма — 2 млн 671 тысяча рублей, шаг аукциона — 133 тысячи 500 рублей», — сообщается на сайте. Также из протокола следует, что победителем аукциона стал специализированный застройщик «Никс» из Челябинска, причем это единственный претендент на участие в торгах. Участок расположен в жилом массиве Старокамышинска возле пересечения улиц Коркинской и Троицкой. Стартовая цена лота составляла 2,61 миллиона рублей, в ходе торгов застройщик увеличил стоимость участка до 3,47 миллиона рублей. Согласно документации, построить новый микрорайон по договору о КРТ застройщик должен до 2030 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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