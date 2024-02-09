В Копейске построят новый ЖК с инфраструктурой и соцобъектами. Скрин

09 февраля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Построить новый ЖК по договору о КРТ застройщик должен до 2030 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Копейске Челябинской области вблизи озера Курочкино возведут новый жилой комплекс по программе о комплексном развитии территорий (КРТ). Микрорайон с инфраструктурой и всеми наиболее важными соцобъектами разместится на площади в 95 тысяч квадратных метров, сообщается на портале «ГИС Торги». «Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории общей площадью 95 435,23 квадратных метров в границах квартала, расположенного по адресу: Челябинская область, город Копейск, жилой массив Старокамышинск. Начальная сумма — 2 млн 671 тысяча рублей, шаг аукциона — 133 тысячи 500 рублей», — сообщается на сайте. Также из протокола следует, что победителем аукциона стал специализированный застройщик «Никс» из Челябинска, причем это единственный претендент на участие в торгах. Участок расположен в жилом массиве Старокамышинска возле пересечения улиц Коркинской и Троицкой. Стартовая цена лота составляла 2,61 миллиона рублей, в ходе торгов застройщик увеличил стоимость участка до 3,47 миллиона рублей. Согласно документации, построить новый микрорайон по договору о КРТ застройщик должен до 2030 года. Земля расположена в жилом массиве Старокамышинска возле пересечения улиц Коркинской и Троицкой Скрин: кадастровая карта г. Челябинска

В Копейске Челябинской области вблизи озера Курочкино возведут новый жилой комплекс по программе о комплексном развитии территорий (КРТ). Микрорайон с инфраструктурой и всеми наиболее важными соцобъектами разместится на площади в 95 тысяч квадратных метров, сообщается на портале «ГИС Торги». «Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории общей площадью 95 435,23 квадратных метров в границах квартала, расположенного по адресу: Челябинская область, город Копейск, жилой массив Старокамышинск. Начальная сумма — 2 млн 671 тысяча рублей, шаг аукциона — 133 тысячи 500 рублей», — сообщается на сайте. Также из протокола следует, что победителем аукциона стал специализированный застройщик «Никс» из Челябинска, причем это единственный претендент на участие в торгах. Участок расположен в жилом массиве Старокамышинска возле пересечения улиц Коркинской и Троицкой. Стартовая цена лота составляла 2,61 миллиона рублей, в ходе торгов застройщик увеличил стоимость участка до 3,47 миллиона рублей. Согласно документации, построить новый микрорайон по договору о КРТ застройщик должен до 2030 года.