«Загазованности не заметил»: Лукашенко вспомнил поездку в Екатеринбург. Видео

Лукашенко во время визита в Екатеринбург не заметил, что город загазован

24 февраля 2025 в 19:28 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко тепло встретил Евгения Куйвашева Фото: департамент информполитики Свердловской области Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Екатеринбург не заметил, что город загазован. От поездки в Свердловскую область у него остались приятные воспоминания, которыми он поделился с главой региона Евгением Куйвашевым, приехавшим в Минск с рабочим визитом. «Я бывал в свое время в Свердловске. Говорят, он очень изменился, совершенно другим городом стал. Но мне он и тогда нравился: снега много, зимний город. Помню, весь в изморози такой, весь белый. Хотя говорят, там загазованность какая-то. Я этого не заметил, хотя, может быть, и было. Потому что крупный промышленный регион», — поделился он. Также Лукашенко напомнил об особой роли Свердловской области в годы Великой отечественной войны, назвав ее кузницей всего самого необходимого. «Без вашего региона нам трудно было бы одержать ту великую победу. Поэтому я вас благодарю, ваших коллег, что вы приехали в Беларусь», — заявил он. Свердловские чиновники сейчас находятся в Минске с рабочим визитом. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Екатеринбург не заметил, что город загазован. От поездки в Свердловскую область у него остались приятные воспоминания, которыми он поделился с главой региона Евгением Куйвашевым, приехавшим в Минск с рабочим визитом. «Я бывал в свое время в Свердловске. Говорят, он очень изменился, совершенно другим городом стал. Но мне он и тогда нравился: снега много, зимний город. Помню, весь в изморози такой, весь белый. Хотя говорят, там загазованность какая-то. Я этого не заметил, хотя, может быть, и было. Потому что крупный промышленный регион», — поделился он. Также Лукашенко напомнил об особой роли Свердловской области в годы Великой отечественной войны, назвав ее кузницей всего самого необходимого. «Без вашего региона нам трудно было бы одержать ту великую победу. Поэтому я вас благодарю, ваших коллег, что вы приехали в Беларусь», — заявил он. Свердловские чиновники сейчас находятся в Минске с рабочим визитом. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.