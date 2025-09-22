На Кубани после падения БПЛА повреждено 13 объектов

В Славянском районе Краснодарского края после падения обломков беспилотника были зафиксированы повреждения. Инцидент затронул имущество граждан по 13 адресам. Об этом рассказал глава района Роман Синяговский.
«Зафиксировано 13 адресов по состоянию на 6:00 [мск], где пострадало имущество граждан», — передает сообщение Синяговского ТАСС. Он добавил, что в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.
В настоящее время на месте происходят работы по обезвреживанию опасных элементов и оценке нанесенного ущерба. Специалисты продолжают обследование территории для выявления возможных дополнительных последствий инцидента.
