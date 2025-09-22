Издательский дом Cond Nast подал заявку в Роспатент на знак Vogue

Издательский дом Cond Nast, выпускающий журналы Vogue, Glamour и GQ, подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Vogue. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
«Заявка на регистрацию товарного знака Vogue была подана 18 сентября 2025 года из Франции», — сказано в сообщении. Отмечается, что товарный знак регистрируется по пяти классам международной классификации товаров и услуг, среди которых научные инструменты, приложения, журналы, печатная продукция, фотографии, реклама, управление бизнесом, образование, развлечения, предоставление файлов.
В начале сентября американская компания Advance Magazine Publishers, владеющая Cond Nast, также подала аналогичные заявки на регистрацию в России товарных знаков Glamour и Tatler. Заявки распространяются на те же классы МКТУ и предполагают использование брендов в цифровых и печатных продуктах, а также для предоставления развлекательных и образовательных услуг.
Ранее аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в России подавали такие иностранные бренды, как Mercedes, Zara, Uniqlo, KIA, Hyundai и Louis Vuitton, стремясь сохранить юридическую защиту своих брендов на российском рынке. Регистрация товарного знака не означает автоматического возвращения компании, но позволяет ей сохранить права на использование бренда в случае возможного возобновления деятельности.
