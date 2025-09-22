БПЛА сбит над зданием правительства в Белгороде во время проведения совещания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гладков поблагодарил силы ПВО
Гладков поблагодарил силы ПВО Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Над зданием правительства Белгородской области был сбит беспилотник ВСУ. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел во время проведения оперативного совещания.

«Вот сейчас беспилотник сбили над зданием правительства области», — заявил Гладков на совещании. Трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте». Губернатор выразил благодарность подразделениям, отвечающим за противовоздушную оборону, за оперативные действия.

По его словам, благодаря их работе удалось предотвратить возможные последствия. Гладков также выразил надежду на возможность продолжения проведения совещания в запланированном режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над зданием правительства Белгородской области был сбит беспилотник ВСУ. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел во время проведения оперативного совещания. «Вот сейчас беспилотник сбили над зданием правительства области», — заявил Гладков на совещании. Трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте». Губернатор выразил благодарность подразделениям, отвечающим за противовоздушную оборону, за оперативные действия. По его словам, благодаря их работе удалось предотвратить возможные последствия. Гладков также выразил надежду на возможность продолжения проведения совещания в запланированном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...