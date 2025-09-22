БПЛА сбит над зданием правительства в Белгороде во время проведения совещания

Над зданием правительства Белгородской области был сбит беспилотник ВСУ. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел во время проведения оперативного совещания.
«Вот сейчас беспилотник сбили над зданием правительства области», — заявил Гладков на совещании. Трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте». Губернатор выразил благодарность подразделениям, отвечающим за противовоздушную оборону, за оперативные действия.
По его словам, благодаря их работе удалось предотвратить возможные последствия. Гладков также выразил надежду на возможность продолжения проведения совещания в запланированном режиме.
