Путин поздравил российских евреев с Рош ха-Шана

Путин подчеркнул, что российские евреи вносят важный вклад в развитие России
Путин подчеркнул, что российские евреи вносят важный вклад в развитие России

Президент России Владимир Путин направил поздравление российским евреям по случаю праздника Рош ха-Шана, который знаменует собой начало нового года по иудейскому календарю. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана», — говорится в поздравлении. Президент особо отметил бережное отношение российских евреев к истории своего народа и следование древним традициям. Владимир Путин подчеркнул, что российские евреи вносят важный вклад в развитие России, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Рош ха-Шана — один из главных праздников в иудаизме, который символизирует начало нового года, время подведения итогов, покаяния и переосмысления поступков. В этот день принято обращаться к милосердию, проявлять сострадание, а также задумываться о духовных и нравственных идеалах.

