Челябинский доктор Рыжий предложил лечиться в школах вместо поликлиник

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий предложил оказывать полноценную медицинскую помощь, включая стоматологическую, в новых больших школах, строящихся в районах с дефицитом поликлиник. Как сообщил URA.RU Рыжий, это особенно важно для новых микрорайонов на окраинах города, где доступ к врачам ограничен.
«Здоровье детей — наш приоритет! Медицинская помощь в школах должна быть современной! Сегодня система медицинской помощи в школьных и дошкольных учреждениях устарела и требует серьезных изменений. В новых школах строят просторные спортзалы, оборудованные классы, но вопрос полноценного медобслуживания остается нерешенным», — заявил Антон Рыжий.
Рыжий подчеркнул, что в школах часто оказывают только первую помощь, а полноценного наблюдения за здоровьем детей нет. Он также отметил критическую нехватку стоматологической помощи, несмотря на ее важное значение для всего организма.
Депутат предложил оборудовать каждую новую школу полноценными медицинскими кабинетами для приема как здоровых, так и выздоравливающих детей, предусмотрев в них возможность лечения зубов и проведения других процедур. Рыжий уверен, что такой подход позволит предотвратить серьезные болезни, сделает медпомощь более доступной и позволит снизить нагрузку на городские поликлиники.
«Школа — это не только образовательный центр, но и место, где дети проводят большую часть времени. Их здоровье должно быть под защитой», — заключил Рыжий.
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