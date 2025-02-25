В России хотят начать консервировать пустующие «многоквартирники»

В России планируют отправлять на консервацию многоквартирные дома, в которых пустуют большинство помещений. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы.
«Законопроектом в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сохранения имущества граждан …, а также повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса предлагается установить в Жилищном кодексе ... возможность консервации пустующих многоквартирных домов», — отмечено в пояснительной записке.
В случае, когда собственники покидают и перестают содержать свое имущество, возникает угроза нарушения теплового контура дома. Как итог, это может привести к прорывам систем отопления, водоснабжения и водоотведения.
Сенатор Андрей Шевченко, выступающий одним из авторов закона, добавил, что помимо прочего, заброшенные квартиры становятся убежищем для асоциальных личностей. А это ставит под угрозу жизнь и здоровье проживающих в доме людей.
Принятие решения о консервации планируется делегировать комиссии. Которая будет создана органом государственной власти региона. А права собственников в данном случае будут обеспечиваться также, как и в случае признания дома аварийным или подлежащем сносу.
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