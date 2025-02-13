13 февраля 2025

У пермских молодоженов День влюбленных-2025 оказался в два раза популярнее прошлогоднего

В Пермском крае на День Святого Валентина пройдет 154 свадьбы
© Служба новостей «URA.RU»
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154 свадьбы сыграют сегодня в Пермском крае
154 свадьбы сыграют сегодня в Пермском крае Фото:

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Пермском крае пройдет более 150 бракосочетаний. В региональном комитете ЗАГС говорят, что это в два раза больше, чем в прошлом году. Хотя объяснение ажиотажу простое — в 2025 году праздник выпал на пятницу.

«Сегодня, 14 февраля, в Пермском крае в брак решили вступить 154 пары. В этом году День всех влюбленных выпал на пятницу — популярный день для бракосочетаний. Конечно, это повлияло на количество желающих связать себя узами Гименея в один из самых романтичных дней в году», — говорится на странице комитета ЗАГС Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В 2024 году 14 февраля для регистрации брака выбрали 70 пар, а в 2023 году — 60.

Сегодня половина свадеб края пройдет в Перми. Самым востребованным оказался отдел ЗАГС Мотовилихинского района, который выбрали 23 пары молодоженов.

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В День всех влюбленных, 14 февраля, в Пермском крае пройдет более 150 бракосочетаний. В региональном комитете ЗАГС говорят, что это в два раза больше, чем в прошлом году. Хотя объяснение ажиотажу простое — в 2025 году праздник выпал на пятницу. «Сегодня, 14 февраля, в Пермском крае в брак решили вступить 154 пары. В этом году День всех влюбленных выпал на пятницу — популярный день для бракосочетаний. Конечно, это повлияло на количество желающих связать себя узами Гименея в один из самых романтичных дней в году», — говорится на странице комитета ЗАГС Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В 2024 году 14 февраля для регистрации брака выбрали 70 пар, а в 2023 году — 60. Сегодня половина свадеб края пройдет в Перми. Самым востребованным оказался отдел ЗАГС Мотовилихинского района, который выбрали 23 пары молодоженов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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