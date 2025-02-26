Вокруг челябинских свиноферм пересчитали диких кабанов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, инспекторы обследовали 12 буферных зон.
«Специалисты проконтролировали, как выполняются рекомендации о предельном показателе плотности популяции дикого кабана. Буферные зоны обследовали вокруг „Агрофирмы Ариант“ и компании „Ромкор“», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
В ходе рейдов специалисты обследовали территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий, государственные заказники. Проверки проводились в радиусе 30 км от свиноферм. В результате инспекции нарушений законодательства не выявили, трупов диких птиц и других животных не нашли. Как не встретили ни одного кабана. Их рекомендованная численность вокруг свиноводческих комплексов составляет одно животное на четыре тысячи га.
Нормативы разработали для предотвращения распространения болезней. Диких кабанов может прельстить запах свиноферм. И если они поселятся поблизости, есть опасность переноса африканской чумы свиней и других заболеваний.
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